Idee e innovazione degli studenti si riaccendono con Da Vinci 4.0

E siamo a sei. Il progetto GdB Da Vinci 4.0 è pronto a ripartire con una nuova edizione, la sesta appunto, e si propone di essere sempre più interconnesso e interdisciplinare, raggiungendo il maggior numero di scuole e indirizzi di studio possibili.

«Perché la tecnologia non è solo una questione scientifica – ha affermato il direttore del nostro quotidiano Nunzia Vallini -, ma è sempre più presente in tutti gli ambiti del sapere». Del resto, Leonardo Da Vinci era un «genio eclettico consapevole del futuro – ha aggiunto Matteo Villa, learning specialist di The FabLab -, che è la capacità di rispondere a grandi sfide».

La sesta edizione del progetto, creato in collaborazione con The FabLab con l’idea di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, e per questo supportato da numerosi partner e sponsor, è stata presentata agli insegnanti nel corso di un workshop (la registrazione completa è caricata sul sito www.davinciquattropuntozero.it), svelando subito alcune novità.

Novità

La prima è una guida, che è già stata inviata a tutte le scuole e che contiene suggerimenti e approfondimenti sulle tecnologie accessibili per realizzare i progetti, tecniche e metodologie per lavorare in team e indicazioni utili per certificare il GdB DaVinci 4.0 come PCTO.

La seconda novità riguarda il tour nelle scuole del divulgatore scientifico, fisico e fondatore di The FabLab Massimo Temporelli, che quest’anno sarà preceduto, a gennaio, da un webinar di presentazione del progetto: un’unica lezione, online e in contemporanea per tutti gli studenti partecipanti, con il tradizionale focus sulla storia delle rivoluzioni industriali e una panoramica delle nuove tecnologie.

Gli incontri in ciascun istituto, quindi, saranno più pratici e rivolti a supportare in vista del progetto finale. Il team di The FabLab lavorerà con le squadre alla loro idea e sul loro prototipo: sarà un momento di confronto per condividere i primi spunti dopo la presentazione online. Seguiranno quindi i tradizionali webinar con alcuni professionisti di aziende di eccellenza, oltre agli sportelli di ascolto e supporto (è sempre attiva anche una chat di Whatsapp a disposizione dei docenti).

Hackathon

Tema dell’hackathon di quest’anno è invece il consumo energetico sostenibile: gli studenti saranno invitati a sviluppare un prototipo, un prodotto o un servizio hardware o software, con l’obiettivo di arricchire o ripensare il modo in cui consumiamo energia, in ottica di efficienza, benessere e sostenibilità. Duplice, come ormai divenuto tradizionale per Da Vinci, l’approccio: uno più tecnico e l’altro più artistico e di comunicazione, ma nulla vieta di fonderli insieme.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre, scrivendo una mail a gdbdavinci@giornaledibrescia.it: per ogni scuola verranno accettate fino a tre squadre composte da minimo tre studenti coordinati da un professore. Maggiori informazioni sul sito www.davinciquattropuntozero.it.