Un tour alla scoperta del teatro Grande: la proposta per il weekend

Un tour alla scoperta dei segreti del teatro Grande, nell’anno del 120esimo anniversario dal debutto bresciano di «Madama Butterfly». È la possibilità che Fondazione del Teatro Grande offre a residenti e turisti di visitare gli spazi del massimo cittadino questo weekend (qui tutte le iniziative in programma nel Bresciano), in concomitanza con il ritorno della Mille Miglia. I tour sono previsti per oggi, sabato 15 giugno, alle 15, 17, 19.30 e 21, e domenica 16 giugno alle 10.30, 12, 15 e 17.

Funziona così: tutti gli appuntamenti hanno una durata di circa 60 minuti, durante i quali sarà possibile ammirare il Ridotto del Teatro, la Sala Grande con il suo inconfondibile assetto e la splendida Sala delle Statue che, con i suoi oltre 200 anni di storia, è stata oggetto di un recentissimo restauro. Entrambe le giornate saranno accompagnate dall’apertura del Caffè del Teatro Grand all’interno del Ridotto, con orario prolungato sabato 15 giugno dalle 10 alle 23, in occasione della Notte Bianca della Mille Miglia, e domenica 16 giugno dalle 10 alle ore 20.

I biglietti si possono acquistare online sul sito del teatro, su Vivaticket o alla biglietteria del Grande (oggi aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19). Questi i costi: intero €13, ridotto gruppi €10, ridotto €8 per Under30, ingresso gratuito per Under7. Alle persone con disabilità certificata è riservato un biglietto gratuito previo contatto con la biglietteria del Teatro Grande.

Si entra dall’ingresso principale (corso Zanardelli, 9) oppure dall’ingresso accessibile privo di scale in Piazzetta Paganora.