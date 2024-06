Feste enogastronomiche, cinema all’aperto e mostre: le iniziative del fine settimana

Il fine settimana che va dal 14 al 16 giugno si preannuncia ricco di eventi da non perdere. Con l’arrivo dell’estate non possono mancare le sagre a Brescia e dintorni che uniscono il piacere di stare a tavola alla passione per la musica e l’intrattenimento.

Ci sarà, però, anche occasione di dedicarsi a visite guidate e mostre, godere di un concerto in Piazza della Loggia oppure incontrare i finalisti dell’ambitissimo Premio Strega. Di seguito una lista delle iniziative più interessanti selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Per sabato 15 giugno l’associazione Scenari ha organizzato Scenari a Portole, una serata di yoga, musica, cucina ed esplorazione del cielo presso la Trattoria Portole di Sale Marasino, in via Presso 106. La manifestazione si aprirà, a partire dalle 18.30, con un’esperienza di yoga nel prato, a cura dell’istruttrice Simona Belli e accompagnata dalla musica di Eleonora Ornaghi all'arpa e Andrea Bui alle percussioni. Alle 20 avrà inizio la cena conviviale a base di piatti tipici bresciani e alle 21 si terrà il concerto de Meidochesic+1 (Linda Severino alla voce, Fabio Rinaldi alla chitarra e Vittorio Bettoni con strumenti vari). A seguire, l’esibizione del cantautore dialettale Sergio Minelli (voce e chitarra). Infine, alle 23.30, il GADS-Gruppo Astrofili Deep Sky di Castegnato proporrà un’emozionante esplorazione del cielo. In caso di maltempo sono confermati il concerto e la cena, che si svolgeranno al chiuso. È possibile partecipare all’intera serata oppure alle singole iniziative. Biglietti disponibili a partire da 15 euro. Per maggiori informazioni o prenotazioni scrivere una mail a associazioneculturalescenari@gmail.com oppure rivolgersi al numero 333 9840930, dalle 17 alle 20.

Tornano le iniziative che rendono omaggio alle eccellenze culinarie di Brescia e dintorni. Per l’intero fine settimana il Parco La Fontanella accoglie Festa del Tortello Amaro di Castel Goffredo (MN), una serie di serate dedicata al buon cibo e alla musica. Questa è l’unica occasione annuale per degustare un menù completamente “amaro”: dal tortello di Castel Goffredo nella sua versione “castellana”, fino al brasato, alla polenta e al gelato, sempre in versione “amara”. Tali gustose preparazioni saranno accompagnate da del buon vino bianco (bianco di Custoza e Merlot, entrambi della Cavalchina) oppure dalla “birra castellana” del Luppolajo, di nuovo all’erba amara. Ma non è finita! Il menù propone anche una scelta di pesce: l’amarluccio, il luccio in salsa aromatizzata. L’appuntamento con il gusto è per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle 19 per la cena e dalle 21.30 per i concerti in programma. L’ingresso è libero. Per informazioni o prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 335 5881636, prolococastelgoffredo@gmail.com.

Incontri e convegni

Palazzo Fè D'Ostiani - Scuola Comics Brescia, di Corso Giacomo Matteotti 54, da’ il benvenuto a Comics Battle - Essere pro a Brescia, un pomeriggio di incontro con i professionisti della matita che insegnano in accademia e che mostreranno ai presenti i possibili sbocchi offerti da questo corso di studio, raccontando la loro esperienza, fornendo consigli e spunti. Tantissime le figure di riferimento con cui confrontarsi: da chi disegna libri per bambini a chi si occupa di fumetti, da chi realizza tatuaggi alle illustrazioni editoriali, da chi progetta videogame a chi crea graphic novel. Dalle 11 alle 18 di sabato 15 giugno gli artisti e le artiste presenti prenderanno parte a brevi talk di coppia intitolati “Comics Battle”, durante i quali i rappresentanti di due diverse professioni si metteranno a confronto per sottolinearne le peculiarità, le differenze e i punti di contatto. Jacopo Masini, Filippo La Duca, Sara Donati, Marco Galli, Paola Mucciarelli, Marco Goran, Alessandro Vairo sono solo alcuni dei presenti. Nel corso di tutta la giornata Il Collettivo SCB (nato all'interno della scuola) proporrà un market di autoproduzioni e una performance di live painting. A concludere l'evento, infine, una sessione di gioco con le nuove carte Quella volta che, prodotte da Dal Negro e sviluppate da un collettivo di game developer frequentanti la scuola, i Quaglia Games. Per la scaletta degli incontri visitare il link. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 2808575 o scrivere a brescia@scuolacomics.it.

Domenica 16 giugno il Museo MarteS, in piazza Roma 1, a Calvagese della Riviera, accoglie Strega Tour 2024 - Incontro con i finalisti del Premio Strega. A partire dalle 20:45 gli autori e le autrici in gara per il premio letterario più importante d’Italia presenteranno al pubblico le loro opere: Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax). Per l’occasione sarà possibile prenotare, congiuntamente al biglietto d’ingresso, anche la visita guidata al museo scegliendo tra i seguenti orari: 19.30, 19.45, 20.00 e 22.15. L’ingresso all’incontro, con prenotazione obbligatoria al seguente link, è gratuito. Per info e prenotazioni chiamare lo 030 5787631 o scrivere a prenotazioni@museomartes.com.

Spettacoli, film e teatro

Torna il cinema all’aperto presso il Parco del Viridarium - Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B, per L'Eden d'estate, il cinema al museo che, per la serata di sabato 15 giugno, propone la proiezione del film di Michael Mann (USA 2023, 130’) “Ferrari”. Proprio nella settimana della Mille Miglia si rende omaggio alla storia di una leggenda che ha costruito un mito inossidabile diventando un’icona mondiale: Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo. L’anno è il 1957, quando il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. L’appuntamento è alle ore 21.30. L’ingresso intero costa 6,50 euro; 5,50 euro il ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Desiderio Card, dipendenti Comune di Brescia, Possessori Tessera Io Viaggio); 4,50€ possessori Eden Card e 3,50 euro under 12. Per informazioni: 030 8174600, info@nuovoeden.it.

Musica

La Piazza della Loggia accoglie Fabrizio Moro in "Una vita intera - Tour 2024", domenica 16 giugno alle 21.30, per una serata durante la quale il cantautore farà emozionare il pubblico con un viaggio musicale attraverso i brani più amati del suo percorso artistico. Sul palco insieme a lui ci saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. I biglietti sono disponibili su Tickeone e Vivaticket oppure presso la Libreria Tarantola di Brescia, in via Fratelli Porcellaga. I biglietti costano 35 euro per il 1° settore numerato e 25 euro per il 2° settore non numerato. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2791881, info@cipiesse-bs.it.

Arte e cultura

Nel centro storico di Brescia arriva una mostra per raccontare la Mille Miglia, nella città che l’ha inventata, dal titolo Mille Miglia tour. Visita guidata. Ripercorreremo i luoghi storici, per svelare retroscena e le peripezie degli eroi che vi hanno partecipato, dall’anno della prima gara, nel 1927, fino ad oggi. Nel frattempo sarà possibile ammirare le auto che parteciperanno all’edizione 2024. Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti della sfida tra le vetture più veloci che attraversa campagne e città, mari e monti. L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle 15.30. La partecipazione costa 10 euro per gli adulti, 7 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni; gratuito per gli under 12. Il luogo di incontro è fissato in piazzetta Martiri di Belfiore, lungo via Mazzini. Per le iscrizioni cliccare qui. Maggiori informazioni ai seguenti contatti: 333 9899560, rossana@bidibrescia.com.

Pisogne ospita L'arte astratta di Tomas Rajlich al museo Mirad'Or di Pisogne, visitabile per tutto il fine settimana. Il museo sull’acqua Mirad’Or e la Chiesa di Santa Maria della Neve hanno deciso di rendere omaggio all'artista ceco-olandese Tomas Rajlich, grande interprete dell’astrattismo e tra i pittori contemporanei più importanti della sua generazione. Il percorso espositivo, curato dallo storico dell’arte Flaminio Gualdoni con il coordinamento di Marco Lagorio, è composto da opere provenienti dalla collezione personale dell’artista e da collezioni private: dai quadri degli ultimi anni ’70 a lavori più recenti in cui a dominare è il tema della luce. Esposte al Mirad’Or otto opere, una scultura e sette quadri; la Chiesa di Santa Maria della Neve, invece, ospita un quadro di tre metri in cui un azzurro metafisico, dipinto quasi in trasparenza, si lega alle storie raccontate dagli affreschi straordinari del Romanino. Il Mirad’Or è visitabile venerdì 14 giugno dalle 14 alle 18, sabato 15 e domenica 16 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 mentre la chiesa è aperta per l’intero weekend, dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito. Per info:biblioteca@comune.pisogne.bs.it.