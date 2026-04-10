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«Un pianeta ancora più piccolo», il libro in edicola con il GdB

Un’analisi sulla globalizzazione e sulle sue conseguenze economiche e sociali. Il volume di Simone Filippetti è in edicola dal 11 aprile con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«Un pianeta ancora più piccolo» di Simone Filippetti (Il Sole 24 Ore)
«Un pianeta ancora più piccolo» di Simone Filippetti (Il Sole 24 Ore)
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Per trent’anni la globalizzazione ha influenzato modelli economici, stili di vita e visioni politiche, fino a diventare un punto di riferimento difficilmente messo in discussione. Oggi, tra crisi migratorie, cambiamento climatico, tensioni tecnologiche e geopolitiche, quel paradigma mostra i suoi limiti. È in questo contesto che si inserisce «Un pianeta ancora più piccolo. L’era della globalizzazione» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.206) di Simone Filippetti, in edicola dall’11 aprile con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. 

La trama

L’autore propone una riflessione sui processi che hanno caratterizzato la globalizzazione e sulle loro conseguenze, evidenziando le trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato Europa e Stati Uniti. L’attenzione si concentra, in particolare, sugli effetti legati alla crescita della finanza immateriale, alle disuguaglianze e al ruolo delle élite.

Attraverso un percorso che unisce analisi giornalistica ed esperienza personale, il volume invita a considerare la deglobalizzazione non come una rottura, ma come una possibile fase di riequilibrio. L’obiettivo è offrire strumenti per interpretare il presente e riflettere su modelli di sviluppo più sostenibili e vicini alla dimensione reale delle comunità.

Chi è Simone Filippetti

Nato a Gubbio nel 1973, ha vissuto a New York e Londra, e da quasi 25 anni è giornalista e scrittore. Archeologo mancato, ha iniziato la carriera come cronista a Roma a Il Giornale e lavora al Sole 24 Ore. Nel 2016 ha vinto il premio State Street come “Giornalista dell’Anno”. È autore di Serenissimi Affari (Marsilio, 2014), impietoso ritratto del ricco Veneto, di un’avvincente biografia del banchiere Giovanni Tamburi, I Signori del Lusso (2019) e I Signori del Futuro (2021), entrambi editi da Sperling&Kupfer, e di Un pianeta piccolo piccolo (Il Sole 24 Ore, 2021), saggio sulla crisi della globalizzazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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