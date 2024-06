Un gran ritorno e un documentario con Jacobs: le serie e i film in uscita a luglio

Un ritorno tutto italiano, un film-tv con Riccardo Scamarcio e due... italianità tematiche di rimando caratterizzano insolitamente il panorama della streaming e pay tv del prossimo luglio. A cui va aggiunta una presenza bresciana, quella del campione olimpico Marcell Jacobs, in un documentario su atleti velocisti che si preparano alle Olimpiadi di Parigi (26 luglio-11 agosto) a cui reti tematiche sportive e Rai daranno ampia copertura.

Il ritorno è quello, illustre, de «La meglio gioventù», fiction nata nel 2003 per il cinema e poi trasmessa con grande successo in Rai in 4 puntate. Uno dei (pochi) più riusciti esempi di narrativa tv della Tv di Stato: imperdibile per chi non l'ha vista, ri-godibile per chi la ricorda. Il film tv con Scamarcio è il drammatico «Svaniti nella notte» per Netflix.

Le... italianità di rimando sono invece due produzioni americane: la rivisitazione del «Decamerone» di Boccaccio e una serie kolossal ambientata nell'Antica Roma.

Qui di seguito alcuni dei titoli e contenuti di serie tv, film originali esclusivi per lo streaming, documentari e show, previsti nel mese di luglio.

Su Netflix

Il 1° luglio, dagli archivi della... meglio fiction, spunta la vecchia serie-cult di Marco Tullio Giordana «La meglio gioventù» (2003), con allora giovani ma già bravissimi interpreti come Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Maya Sansa, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco, Jasmine Trinca. Una imperdibile saga familiare che incrocia gli Anni di piombo. Analogo replay è quello de «La linea verticale», produzione del 2018 Rai Fiction e Wildside, racconto ironico e surreale in un reparto oncologico narrato dal punto di vista di un paziente (interpretato da Valerio Mastandrea), con testo e regia di Mattia Torre ed echi dinobuzzatiani. E in replica sono pure le due stagioni (2015-'18) del poliziesco «Non uccidere» ambientato a Torino, protagonista Miriam Leone.

In vista delle ormai prossime Olimpiadi a Parigi, il 2 luglio parte la docu-serie «Sprint» su velocisti e velociste delle piste di atletica seguiti e raccontati anche da loro stessi e dai commenti di Usain Bolt. C'è ovviamente anche il bresciano Marcell Jacobs. La narrazione parte dai Mondiali a Budapest 2003.

Di prospettiva e di dimensione olimpica racconterà anche, dal 17 luglio, la docuserie «Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi», sulla campionessa afroamericana di ginnastica artistica che ai Giochi di Tokyo si ritirò per una forte crisi psicologica.

Sull'eco degli Europei di calcio, infine, Netflix propone anche, dal 19 luglio, la docuserie «La Liga: All Access» che ripercorre le vicende più significative dello scorso campionato spagnolo.

Il 3 luglio debutta direttamente in streaming il film «Axel F» di Mark Molloy, 4° capitolo della saga comedy-poliziesca «Un piedipiatti a Beverly Hills» con Eddie Murphy (qui anche produttore). Lo stravagante agente di polizia Axel Foley torna in pista dopo che la vita di sua figlia viene minacciata: i criminali di Los Angeles avranno di che pentirsene...

Un tema delicato come la fecondazione artificiale e uno scandalo internazionale sono al centro della docuserie «The Man with 1.000 Kids», che dal 3 luglio ripercorre la vicenda giudiziaria dell'olandese Jonathan Meijer, accusato di aver carpito la fiducia di centinaia di famiglie in tutto il mondo dichiarandosi donatore esclusivo per loro, ma in realtà dando poi origine a una quantità enorme e imprecisata di nascite.

Il 4 giugno approda in streaming la terza stagione del talent musicale «Rhythm+Flow Francia», la cui finale è prevista il 21 luglio. Del reality è andata in onda anche la prima stagione della versione italiana «Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia» con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain in giuria. Di cui ci sarà anche una seconda stagione dopo i casting partiti nel maggio scorso.

Sempre dalla Francia, un altro talent, ma stavolta dolciario, debutterà il 10 luglio: è «Sugar Rush - Pasticcieri contro il tempo».

Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, con Massimiliano Gallo e Gaia Coletti, sono i protagonisti del film thriller esclusivo per Netflix «Svaniti nella notte» che sarà in streaming dall'11 luglio. Una coppia in crisi si ritrova durante la disperata ricerca dei loro bambini spariti misteriosamente nella periferia di Bari.

Sempre l'11 luglio debutta la terza e ultima stagione di «Vikings: Valhalla», spin-off (ideato da Jeb Stuart) della fortunata multi-seriale «Vikings» sulle imprese dei... guerrieri dai capelli biondi.

E a proposito di stagioni finali, il 18 luglio prenderà le mosse anche quella - divisa in tre parti - di «Cobra Kai», sequel del franchising di «Karate Kid»: la prima parte della sesta stagione conclusiva il 18 luglio; la seconda il 28 novembre; la terza nel 2025. E vedrà maestri e allievi del dojo impegnati nel Campionato mondiale di karate. Nel cast tornano Ralph Macchio, William Zabka e Yuji Okumoto.

Ultima stagione, infine, anche per la serie spagnola d'ambientazione studentesca «Elite», la cui orrava stagione va in streaming il 26 luglio; nel cast torna Mina El Hammani.

È invece una novità assoluta «The Decameron», serie di produzione americana liberamente ispirata alle novelle del «Decamerone» di Giovanni Boccaccio. Dal 25 luglio si snoderà in otto episodi scritti da Kathleen Jordan e prodotti da Jenji Kohan. Riprenderà temi e situazioni boccaccesche - fra comicità, licenziosità e momenti cupi - di un gruppo di giovani rifugiatisi in una villa sui colli in attesa che finisca l'epidemia di peste nella Firenze del 1348.

Un frame della serie «The Decameron»

Nel genere delle serie «unscripted», cioè senza sceneggiatura (di fatto i reality) che compongono il cosiddetto Netflix Reality Universe, viene proposta dal 19 luglio la sesta stagione di «Too Hot to Handle: Amare è un gioco»: tanti/e single focosi/e s'impegnano a creare rapporti sentimentali profondi e giocarsi il premio in palio.

Su Apple Tv+

Il luglio di Apple Tv+, la piattaforma streaming che fa della stretta originalità produttiva - diretta o commissionando specifici progetti - della sua offerta il tratto caratterizzante, si apre il 10 luglio con la serie mistery-thriller «Sunny». Creata da Katie Robbins e diretta da Lucy Therniak, è frutto della sempre più emergente casa di produzione-cult A24, pluripremiata di Oscar ed Emmy, in 10 episodi (due al debutto, poi uno ogni mercoledi fino al 4 settembre). Ne è interprete principale nonché co-produttrice la 48enne attrice statunitense Rashida Jones che interpreta Suzie, una donna americana che vive nella giapponese Kyoto. La sua vita viene sconvolta dalla perdita del marito e del figlio in un misterioso incidente aereo. L'azienda di robotica del coniuge, per aiutarla a riprendersi, le affianca Sunny, un robot domestico che cerca di esserle di conforto. Ne nasce un inatteso interscambio che vedrà donna e robot anche scoprire l'oscura verità dietro la duplice disgrazia.

Il 12 luglio andrà in streaming «Essere Ben», serie live action (attori+animazione) fantascientifica Apple Original di Barry L. Levy (anche showrunner e produttore esecutivo). Racconta in 10 episodi il viaggio di formazione di Ben, un 12enne interpretato da Lucian-River Chauhan, che si scopre dotato di super-poteri con i quali dovrà imparare a convivere e a usarli per svelare i segreti della comunità in cui vive.

Il 19 luglio partiranno due serie di assoluto rilievo: «La donna del lago» con la premio oscar Natalie Portman (qui anche produttrice esecutiva) e la candidata emmy Moses Ingram; e «Omnivore», docu-serie con lo chef internazionale René Redzepi.

Dalla serie «La donna del lago»

La prima, in sette episodi e ispirata al best seller librario di Laura Lippman, è un thriller noir al femminile diretto dalla visionaria regista Alma Har'el. Dopo la misteriosa scomparsa di una ragazza le vite di due donne di Baltimora alla fine degli Anni 60 s'incrociano: quella di una casalinga ebrea con un passato segreto (la Portman) e di una afroamericana madre che si muove nell'ambiente politico della potente Baltimora di colore.

«Omnivore», onnivoro, è invece una docu-serie in otto episodi a tema gastronomico-sociologico con lo chef danese Redzepi, cuoco e co-proprietario del celebrato ristorante Noma di Copenaghen con tre stelle Michelin nonché cinque volte Miglior ristorante del mondo, ma a breve destinato a diventare, come fu per il catalano El Bulli, un centro di ricerca gastronomica e di vendita on line.

La docu-serie accompagna lo spettatore in varie parti del mondo alla scoperta di otto ingredienti «essenziali» del mangiare bene: la banana, il peperoncino, il caffè, il mais, la carne di maiale, il riso, il sale, il tonno. È l'occasione per parlare di alta cucina, di società umane, di usi e costumi in varie aree del pianeta.

Il 24 luglio partirà la serie «Time Bandits», reboot seriale del film-cult omonimo del 1981 di Terry Gilliam. Prodotta da Paramount Television per Apple TV+, vede Lisa Kudrow (la svampita Phoebe della serie-cult «Friends»...) guidare un eccentrico gruppo di ladri che viaggiano nel tempo e nello spazio accompagnati da Kevin, un ragazzino undicenne con la passione della Storia. I Banditi del Tempo vivranno avventure da Stonehenge a Troia, dall'Era glaciale al Medioevo.

Il 31 luglio tocca alla serie crime messicana «Las Azules» chiudere le prime visioni di Apple Tv+. Curata da Fernando Rovzar, vincitore dell'International Emmy Award, è un crime drama in 10 episodi con protagonista Barbara Mori, che racconta la creazione nel 1970 della prima forza di polizia femminile nel Messico. La nuova branca poliziesca femminile si rivela però essere strumentale a distrarre l'opinione pubblica dalla attività criminale di un serial killer; ma le donne-poliziotto non si rassegnano a fare da... comparse.

Su Disney+

La panoramica della piattaforma disneyana inizia il 2 luglio col finale della stagione uno della serie ad ambientazione sportiva «Clipped!» che - in streaming dal 4 giugno - ricostruisce in chiave fiction le reali vicende dello scandalo sfondo razzista avvenuto nel mondo del basket Nba circa 10 anni fa. Don Sterling (qui interpretato da Ed O'Neil, già patriarca Jay Pritchett nella serie-cult «Modern Family»), proprietario dei Los Angeles Clipper, fu registrato mentre pronunciava insulti razzisti e fu bandito dalla National Basket Association.

Finali di stagione anche per altri titoli disneyani: «Trackers» stagione uno il 10 luglio; «Grey's Anatomy» ventesima stagione l'11 luglio; il 17 luglio si conclude invece la stagione uno della fiction fantascientifica della Lucasfilm «The Acolyte: la seguace» ispirata al franchise di «Star Wars»; chiude anche la settima e ultima stagione di «The Station 17» il 18 luglio; mentre terza stagione della fiction calcistica «Welcome to Wrexham» si ferma il 24 luglio in attesa della già decisa quarta stagione. E un finale di stagione, con quasi certa conferma futura anche quello del reality familiare «The Kardashians/«5 il 25 luglio.

Il 3 luglio vanno in streaming tutti gli episodi della nuova e diciannovesima stagione del cartoon grottesco per adulti «American Dad!»; contemporaneamente debutta la serie-cartoon «Bluey Minisodes» per i bambini più piccoli, coi primi sette episodi della studiata breve durata che va da 1 a 3 minuti.

Il 3 luglio partirà la seconda stagione della sitcom grottesca «Non sono ancora morta» in cui una giovane donna latina da poco rimasta single e al verde - Nell Serrano interpretata da Gina Rodriguez - comincia una nuova vita trovando lavoro come scrittrice di necrologi. Nel cast anche il comico Brad Garret, tre volte premio Emmy, già visto in «Tutti amano Raymond».

Il 10 luglio ecco un'importante prima visione in streaming con tutti gli episodi contemporaneamente: la serie poliziesca «Under the Bridge» ispirata dal libro di Rebecca Godfrey sulla vicenda reale dell'omicidio di una quattordicenne da parte di un gruppo di altre ragazze. Nel cast, due presenze di rilievo: Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis, già apprezzata nel serial musicale «The Runaways» (per cui fu candidata agli Emmy Awards); e, nel ruolo di poliziotta, Lily Gladstone, l'attrice nativa americana candidata agli ultimi Oscar per il film «Killers of the Flower Moon» di Martin Scorsese.

Il 12 luglio debutta il film fantasy Original Disney «Descendants - L'ascesa di Red» scritto da Dan Frey e Russell Sommer, e diretto da Jennifer Phang. Un mix di personaggi fiabeschi e avventure, musical danzerecce nel mondo della fantasia, protagoniste le cantanti Brandy e Rita Ora. Ashley Wallen ha curato la coreografia dei numeri musicali. La storia: dopo che la Regina di Cuori organizza un colpo di Stato contro Auradon, Red e Chloe, la figlia di Cenerentola, viaggiano indietro nel tempo per annullare l'evento che ha portato la madre di Red verso la malvagità. Il film presenta sette nuove canzoni originali, oltre a riproporre il successo di «Descendants 2», «What’s My Name» e «So This is Love» dal classico animato «Cenerentola». La colonna sonora di Torin Borrowdale uscirà in contemporanea il 12 luglio.

Nella stessa data saranno disponibili in streaming anche le 3 stagioni di «Descendants: Sing Along».

Il 29 luglio partirà invece la dodicesima stagione di un'altra cartoon serie-cult per adulti: «Futurama» che segue la vita di un rider porta-pizze 25enne che, accidentalmente ibernato nel 1999, si risveglia mille anni dopo in un futuro in cui si troverà a interagire con un gruppo di bizzarri nuovi amici. Le precedenti stagioni sono ovviamente disponibili su Disney+.

Su Prime Video

Il luglio della piattaforma streaming che fa capo ad Amazon si apre con il finale di stagione della quarta serie original «The Boys» incentrata su una serie di supereroi non proprio limpidi nelle loro azioni e interessi privati. Ogni giovedi (4, 11 e 18 luglio) un episodio.

Il 4 luglio, il film original «Space Cadet» di Liz W. Garcia: una comedy con Emma Roberts nei panni di una giovane donna che ha sempre sognato di fare l'astronauta e riesce a infilarsi, con un trucco, in un programma spaziale della Nasa.

È invece un cartoon «Sausage Party: Cibopolis», prima stagione di questa serie original in otto episodi (tutti subito disponibili) che - prodotta da Annapurna Television, Sony Picturess Television e Amazon MGM Studios - prende le mosse l'11 luglio e ha per personaggi e tema il mondo degli alimenti.

Il 12 luglio tocca al film exclusive fantascientifico «Arcadian». La vita sulla Terra è stata decimata e Paul (Nicolas Cage) e i due figli adolescenti fronteggiano una sopravvivenza pericolosa, temendo che ogni notte feroci creature che divorano ogni essere che incontrano facciano strage anche nella loro fattoria fortificata.

Una scena tratta dal film fantascientifico «Arcadian»

Il 18 luglio arriva il film original «My Spy. La Città Eterna», spy story con protagonisti JJ, veterano della Cia interpretato da Dave Bautista, e la figliastra 14enne Sophie (Chloe Coleman). Durante una gita scolastica di quest'ultima in Italia, si troveranno ad affrontare un complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Il 19 luglio parte la nuova serie original colombiana «Betty La Fea, la storia continua». La prima stagione riprende il racconto della protagonista Betty «la cozza» (Anna Maria Orozco) che nella serie originaria si è infine sposata e ha avuto una figlia ora adolescente. Ma l'unione vacilla e anche il lavoro nella ditta di famiglia, la Ecomoda, porta problemi.

Il 19 luglio parte su Prime Video di Amazon uno dei titoli più attesi dell'estate: la serie «Those About to Die» del regista di blockbusters Roland Emmerich («Independence Day», «Godzilla» ecc.) ambientata nell'Antica Roma. Nel cast spicca la presenza del premio oscar Anthony Hopkins nei panni dell'imperatore Vespasiano.

Ispirata all'omonimo libro di Daniel P. Mannix e scritta da Robert Rodat, già autore dello script di un capolavoro bellico qual è stato «Salvate il soldato Ryan» di Steven Spielberg, racconta vicende della Roma del 79 Avanti Cristo, in cui il potere applica la massima «panem et circenses», cibo e spettacoli, compresi quelli fra i gladiatori, i morituri cui fa riferimento il titolo.

Nel nutrito cast figurano anche Iwan Rheon («Il trono di spade») nei panni di Tenax; Tom Hughes («The English Victoria») in quelli di Tito Flaviano; Sara Martins («Delitti in paradiso») in quelli di Cala e l'italiana Gabriella Pession in quelli di Antonia. La serie è stata commissionata in 10 episodi dalla neonata High End Productions di cui fa parte il servizio streaming statunitense Peacock, sulla cui piattaforma sarà disponibile negli Usa dal 18 luglio.

Il 25 luglio debutterà il film per lo streaming «Il Ministero della Guerra Sporca» prodotto da Jerry Bruckheimer (già dietro film come «Top Gun: Maverick» e «Pirati dei Caraibi» e serie-cult come «Csi-Scena del crimine») e altri, fra cui il regista Guy Ritchie (ex marito di Madonna). È ispirato al libro «Cacciatori di nazisti» ed è scritto da Ritchie, Paul Tamasy, Eric Johnson e Arash Amel. Rimanda a fatti reali e a documenti recentemente de-secretati del Dipartimento della Guerra britannico, e ricostruisce gli eventi della prima operazione di Forze Speciali voluta da Winston Churchill nella Seconda Guerra Mondiale. Cui partecipò un gruppo di ufficiali fra cui lo scrittore (padre della saga di 007) Ian Fleming. Nel cast, nomi di rilievo come Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Alan Ritchson e altri. Una storia delle origini di quelle che poi diventarono le cosiddette «black ops», le operazioni segrete.

Dal 29 luglio prende il via «Sul più bello - La serie», nuova produzione original per teenager diretta da Francesca Marino, che ruota attorno a Marta (Ludovica Francesconi) e i suoi amici. La ragazza, superata la difficile operazione ai polmoni, cerca di riprendere in mano la propria vita, fra amori, amicizie, e difficoltà del diventare adulti. Nel cast anche Denise Capezza, Giancarlo Commare, Josef Gjura.

Su Sky e Now

Sulla pay-tv di Comcast - precisamente su Sky Atlatic e in streaming su Now - proseguono in luglio le puntate (60' l'una, una alla settimana, il lunedì, con finale di stagione il 5 agosto) della seconda stagione della serie fantasy «House of the Dragon», prequel in 8 puntate sulla dynasty Targaryen de «Il trono di spade». Complotti e intrighi all'ombra dei draghi.

Debutta paradossalmente al cinema dall'11 al 17 luglio benché sia una produzione Sky Studios e Paco Cinematografica per la tv e rappresenti il debutto seriale dei premiatissimi cineasti-cult Fabio e Damiano D'Innocenzo («La terra dell'abbastanza», «Favolacce», «America Latina») la serie noir «Dostoevskij». In attesa della futura messa in onda su Sky e Now, per ora senza data ma entro fine 2024, sarà nelle sale in due parti per Vision Distribution - Atto I e Atto II - sintesi dell'originale sviluppo in sei episodi. Racconta le indagini su un serial killer soprannominato Dostoevskij, da parte di un poliziotto dal passato tormentato interpretato da Filippo Timi, attore di teatro, cinema («Le otto montagne») e tv («I delitti del BarLume»). Nel cast anche Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

Dalla serie noir «Dostoevskij»

Il 18 luglio su Sky Cinema e in streaming su Now, prima visione del film Sky Original «Dead Shot - Vendetta disperata» di Charles e Tom Guarda, con Aml Ameen, Colin Morgan, Mark Strong e Felicity Jones. Racconta la storia di un ex paramilitare irlandese che, ferito e creduto morto dopo che ha assistito all'assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle Forze Speciali britanniche, avvia un percorso di vendetta nella Londra degli Anni 70.