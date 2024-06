Momento d’oro per Jacobs: il Comune di Brescia si congratula col desenzanese

I complimenti del Comune di Brescia per Marcell Jacobs. All’indomani della vittoria del meeting di Turku, che l’ha riportato abbondantemente sotto il muro dei 10 secondi (9’’92 il tempo con cui ha superato il connazionale Chituru Ali), il campione olimpico ed europeo dei 100 metri ha ricevuto una missiva dall’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, che si è complimentato in realtà per il titolo continentale vinto a Roma l’8 giugno scorso.

«Siamo molto lieti di esprimere vivissime congratulazioni, nostre personali e a nome della Città, per la conquista della medaglia d’oro agli Europei di Atletica» si legge nella lettera partita da palazzo Loggia e rivolta al centometrista desenzanese, tornato proprio ieri sui tempi della magica estate di tre anni fa.