I fratelli Lamberti alle Olimpiadi, papà Giorgio: «Che gioia, mi sono emozionato»

Mario Nicoliello

Matteo e Michele parteciperanno ai giochi, come il padre 32 anni fa: «Auguro loro di godersi ogni momento di questa trasferta, che in pochi hanno la possibilità di vivere»

Giorgio Lamberti, padre dei nuotatori Matteo e Michele - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Trentadue anni dopo Barcellona 1992, il cognome Lamberti torna protagonista alle Olimpiadi. Matteo e Michele hanno strappato il pass per Parigi 2024. Seguiranno le orme di papà Giorgio, ex nuotatore, che non nasconde la propria emozione: «È una gioia profondissima, una soddisfazione immensa come padre. Mi sono emozionato come i giorni in cui sono nati, quindi molto di più rispetto a quando vincevo le medaglie nuotando». Cosa augura a Matteo e Michele? «Di potersi divertire e di trascorrere dentr