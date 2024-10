Torna la Microeditoria di Chiari con Edith Bruck, Bozzetto e Dorfles

La Rassegna della Microeditoria è pronta a tornare a Chiari per una tre giorni dall’8 al 10 novembre: condurrà in Villa Mazzotti migliaia di persone e il tema scelto per la 22esima edizione è «Non è mai troppo tardi», mutuato dalla famosissima trasmissione Rai degli anni ’60 condotta da Alberto Manzi, a cui è dedicata la rassegna.

L’omaggio

Proprio per questo motivo nella serata d’inaugurazione (venerdì 8 novembre, alle 18) sarà ricordato Alberto Manzi (scrittore, poeta ed eduatore) a 100 anni dalla sua nascita.

Il momento del ricordo vedrà la partecipazione di Sonia e Giulia, moglie e figlia di Manzi, del maestro Alex Corlazzoli, del pedagogista Michele Aglieri, docente dell’UniCatt. E sarà prevista la testimonianza di una storica dirigente scolastica dell’Ovest Bresciano, Elena Sibilia. L’editore Gallucci (fra gli espositori) di Manzi presenterà l’inedito «Il lungo viaggio di Einar».

Gli ospiti e il programma

La rassegna proseguirà, poi, con l’obiettivo di sempre: mettere al centro il libro e il valore inestimabile della lettura. Arriveranno a Chiari Piero Dorfles, Daniel Lumera, Damiano Tommasi, Francesco Permunian, Bruno Bozzetto, Ernesto Preziosi, Alessandro Milan, Omar Pedrini, Tommaso Giartosio, Giorgio Cordini, Stefano Mancuso, Vittorio Sun Qun, Erion Velaj, Angelo Piero Cappello, Silvano Agosti, Edith Bruck, Andrea Salerno, Simone Tempia e padre Enzo Bianchi.

Tutto il programma è sul sito della Microeditoria, insieme alle informazioni di accesso.