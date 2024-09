Teatro S. Giulia: Ambra, Bergonzoni e Guzzanti per la nuova stagione

«Colpi di scena», musica, artisti di fama nazionale e di casa nostra. La stagione 2024-2025 del Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino, organizzata dalla Parrocchia del quartiere e dall’Associazione culturale «Amici del Teatro S. Giulia», scalda i motori per una programmazione che da ottobre ad aprile proporrà una ventina di serate divise in quattro sezioni.

Colpi di scena

La più corposa è quella di prosa, «Colpi di scena», otto spettacoli e dieci appuntamenti con personaggi e artisti di chiara fama. Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si cimenteranno con «Delirio a Due» di Ionesco (1 novembre); Giacomo Poretti e Daniela Cristofori presenteranno il nuovo allestimento «Condominio mon amour» (20 e 21 novembre).

Torna Ambra Angiolini con lo spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Viola Ardone, «Oliva Denaro» (3 dicembre). Altro spettacolo rodatissimo è «Pigiama per sei», con Max Pisu, Antonio Cornacchione e Laura Curino (31 gennaio). Una chicca, dice il consulente alla programmazione Vittorio Pedrali, sarà quindi «Canto d'acqua» con Telmo Plevani e Cristiano Godano dei Marlene Kunz (19 marzo), una sorta di preghiera laica che chiede il rispetto della fonte della vita.

Ale e Franz rinverdiranno «i fasti per le feste» ne «Il nuovo spettacolo di Natale 2024» (15 e 16 gennaio), Caterina Guzzanti e Federico Vigorito in «Secondo lei» faranno invece riflettere sui dilemmi della coppia (14 marzo) e Alessandro Borgonzoni sarà in scena con «Arrivano i Dunque - avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca» (9 aprile).

«Manteniamo il duplice intento di rapportarci al territorio e aprirci alla città», sottolinea Pedrali. Gianluigi Agnesi, presidente dell’Associazione Amici del Teatro Santa Giulia, ribadisce la volontà «di proseguire sulla strada degli scorsi anni».

Salute mentale e musical

La sezione «Tempo prezioso», in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze - S.c.u.o Psichiatria Brescia presenterà a ottobre e novembre gli esiti dei laboratori nei centri diurni Luzzago e Casazza.

Si rinnoveranno anche le sezioni «Ma che musica!» e «ArtekmZero». La prima propone tre serate con la Nuova Accademia musicale ShowBiz in «Magiche creature (11 e 12 gennaio); Movie Trio che celebrerà la Giornata della memoria con «Un concerto per non dimenticare» (23 gennaio); e La Compagnia Prova a volare di Bovezzo in «The Frozen Kingdom» (15 febbraio).

ArteKmZero porterà sul palco gli attori dell’Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale in «Scrivilo sui muri» (24 gennaio), mentre Paola Rizzi torna con due date, 1 marzo e 4 aprile, in «Non sono una signora» e «Libera uscita».

Roberto Capo e Piergiorgio Cinelli proseguono il viaggio nella brescianità con «Liù e Leonèsse» (21 marzo).

Biglietti e abbonamenti

Per «Colpi di scena» abbonamenti in vendita alla biglietteria del Santa Giulia dal 24 settembre al 4 ottobre (Ambra Angiolini e Telmo Plevani sono fuori abbonamento).

Per tutti gli spettacoli, tranne quelli di Tempo prezioso (che sono gratuiti), è prevista la prevendita dal 5 ottobre al Teatro Santa Giulia, ai Liveticketpoint o sul sito www.liveticket.it.