«Ambra Angiolini con Franci e i bambini rari»: l'evento in diretta streaming sul sito del GdB

Raricomefranci ha raggiunto il suo primo grande obiettivo: raccogliere 154.000 euro per finanziare un ricercatore dell'UniBs che lavorerà presso l'Asst Spedali Civili di Brescia. In occasione del primo traguardo, giovedì 9 maggio alle 17.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia ripercorreremo insieme ad Ambra Angiolini, madrina del progetto, il cammino compiuto fin qui e guarderemo insieme ai nuovi traguardi da raggiungere.

Il progetto

Sostenuto da Associazione Saveriocrea onlus e Rotary Brescia Est, e supportato dal Giornale di Brescia, il progetto è stato ideato dai genitori di Francesco, un bambino morto a undici anni a causa di una malattia genetica rara diagnosticata quando aveva pochi mesi di vita.

Ricordando lui e la gioia che la sua breve vita ha portato, si è deciso di puntare sulla ricerca scientifica per dare speranze di una vita più lunga e migliore a chi è affetto dalle malattie metaboliche rare.

L’appuntamento

Interverranno all’incontro: Raffaele Badolato, direttore della Clinica pediatrica universitaria degli Spedali Civili, e Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia.

L’evento «Ambra con Franci e i bambini rari» può essere seguito in diretta streaming sul sito del GdB.