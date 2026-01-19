Teatro Grande, Lezioni di Storia: Vanoli racconta la bussola

Prosegue il ciclo delle Lezioni di Storia 2026, il progetto culturale promosso dalla Fondazione del Teatro Grande in collaborazione con Editori Laterza.

Il terzo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio alle 11, nella Sala Grande, ed è dedicato al tema delle «Invenzioni». A guidare il pubblico sarà lo storico e divulgatore Alessandro Vanoli, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di uno degli oggetti più affascinanti della civiltà umana: la bussola.

Dall’ago calamitato alle rotte del mondo

Le origini della bussola restano in parte avvolte nel mistero e potrebbero persino ricondurre ad Amalfi, ma la sua storia è soprattutto una storia di incontri tra culture. Tra il X secolo e i secoli successivi, viaggiatori e saperi cinesi, arabi, greci e latini si intrecciano dando vita a una rivoluzione destinata a cambiare per sempre la navigazione.

Dal semplice ago calamitato alle carte nautiche, fino all’accelerazione tecnologica dell’età contemporanea, la bussola diventa simbolo di contaminazione culturale e di progresso, capace di legare rotte, venti e direzioni geografiche e di ridefinire il modo di esplorare il mondo.

Alessandro Vanoli, tra ricerca e divulgazione

Storico, scrittore e divulgatore, Vanoli è esperto di storia mediterranea. Ha insegnato all’Università di Bologna e all’Università Statale di Milano, occupandosi in particolare della presenza islamica in Spagna e Sicilia.

Da anni affianca alla ricerca accademica un’intensa attività di divulgazione, tra progetti teatrali, didattica e collaborazioni con RAI e Corriere della Sera. Per Laterza ha pubblicato, tra gli altri, Storia del Mediterraneo in 20 oggetti (con Amedeo Feniello), Storia del mare, L’invenzione dell’Occidente e Oriente. Una storia.

Come da tradizione per il ciclo delle Lezioni di Storia, l’incontro vedrà anche la partecipazione dell’attrice Elena Vanni, che accompagnerà il racconto con interventi scenici.

I prossimi appuntamenti

7 febbraio con Vittorio Lingiardi

14 febbraio con Silvia Ferrara

I biglietti per le Lezioni di Storia sono in vendita al costo di 10 euro, acquistabili:

presso la Biglietteria del Teatro Grande

online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com

È previsto uno sconto del 50% per gli studenti. La Fondazione del Teatro Grande aderisce a Carta Docente, Carta della cultura giovani e Carta del merito.

Orari Biglietteria Teatro Grande: martedì–venerdì: 13.30–19; sabato: 10–13 e 15.30–19; chiusa domenica, lunedì e festivi.