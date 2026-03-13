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Svelata l'identità di Banksy: l’artista vive sotto falso nome

L’inchiesta che ha portato al vero nome del mito dell’arte urbana è partita dall'Ucraina e conferma i sospetti emersi sui tabloid. Si tratterebbe di Robin Gunningham, artista di graffiti nato a Bristol nel 1973
  • Banksy, il mito della street art ha un nome
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Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva.

Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo di Banksy si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 e che, in seguito, ha assunto il nome di David Jones.

La scoperta è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese.

Il centro dell'inchiesta si è focalizzato sulle opere apparse in Ucraina alla fine del 2022, la cui paternità era stata confermata dallo stesso Banksy tramite il suo profilo Instagram. Sono stati così confermati i sospetti su Gunningham avanzati a suo tempo dal tabloid Daily Mail. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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