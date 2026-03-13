Svelata l'identità di Banksy: l’artista vive sotto falso nome

Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell'arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva.

Un'imponente inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo di Banksy si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 e che, in seguito, ha assunto il nome di David Jones.

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La scoperta è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell'elusivo street artist inglese.

Reuters reporters hoped that finding out more about Banksy, in particular his real name and background, might provide essential context for better understanding the artist’s work and to assess the motivations behind his pseudonymity https://t.co/VIu4WwUJSR pic.twitter.com/2dhIIe6ynD — Reuters (@Reuters) March 13, 2026

Il centro dell'inchiesta si è focalizzato sulle opere apparse in Ucraina alla fine del 2022, la cui paternità era stata confermata dallo stesso Banksy tramite il suo profilo Instagram. Sono stati così confermati i sospetti su Gunningham avanzati a suo tempo dal tabloid Daily Mail.