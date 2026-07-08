Storia, arte e itinerari in Italia: «Templari» in edicola con il GdB

Chi erano davvero i Templari? Quale ruolo hanno avuto durante le Crociate e perché, a distanza di secoli, continuano ad alimentare fascino e leggende?
A queste domande risponde «Templari. Storia, arte e itinerari in Italia» di Maria Beatrice Autizi, disponibile in edicola dal 9 luglio con il Giornale di Brescia a 9,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La storia
Il volume ripercorre le origini dell'Ordine del Tempio, nato in Terrasanta per proteggere i pellegrini diretti a Gerusalemme, seguendone l'evoluzione fino a diventare una delle realtà religiose, militari ed economiche più influenti del Medioevo.
Il libro approfondisce l'organizzazione dell'Ordine, la sua diffusione in Europa e in Italia, il rapporto con papi e sovrani, fino al processo che portò alla sua soppressione e alla morte dell'ultimo gran maestro, Jacques de Molay.
Arte e itinerari
Accanto alla ricostruzione storica, il volume dedica ampio spazio all'arte templare, analizzando architetture, simboli e luoghi di culto tra Romanico e Gotico.
Completa l'opera una guida ai principali siti templari presenti in Italia, offrendo al lettore un itinerario tra chiese, abbazie, castelli e testimonianze ancora oggi legate alla storia dell'Ordine.