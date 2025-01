Stefano Nazzi a Brescia: a febbraio al Clerici con «Indagini Live»

Stefano Nazzi, giornalista e autore, farà tappa a Brescia il prossimo 28 febbraio 2025, al Teatro Clerici. La data, già sold out, è parte della nuova tournée teatrale di «Indagini live - Una nuova storia», che sta registrando il tutto esaurito nelle principali città italiane.

Cos’è «Indagini live»

L’autore di «Indagini», che racconta i più noti casi di cronaca con uno stile pulito e preciso che punta all’oggettività, porta nei teatri italiani la versione dal vivo del suo podcast. Sul palco stavolta ci sarà un nuovo caso (a oggi non ancora svelato) raccontato con la stessa forma degli spettacoli che ha portato precedentemente in tournée, ovvero un mix di approfondimento e storytelling.

Il Teatro Clerici di Brescia, in via San Zeno 168, si prepara dunque ad accogliere una serata molto attesa, durante la quale Nazzi guiderà spettatrici e spettatori in un viaggio tra testimonianze, documenti giudiziari e ricostruzioni giornalistiche.

Il nuovo «Indagini live» debutterà il 4 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano (con tre repliche a cui seguiranno altre tre date a marzo), dopodiché toccherà Torino, Bologna, Firenze e Roma, Padova e Locarno.