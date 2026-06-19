Stefano Massini a Palazzolo per un viaggio alla ricerca della felicità

Che cos'è davvero la felicità? E perché oggi sembra quasi un obbligo mostrarsi sempre felici? Attorno a queste domande ruota lo spettacolo che Stefano Massini porterà in scena questa sera alle 21 al Parco delle Tre Ville di Palazzolo sull'Oglio, accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini.
L'appuntamento è inserito nella rassegna estiva Parco delle Tre Ville, organizzata dal Circuito Claps nell'ambito del cartellone SummerClaps, che propone spettacoli di prosa, danza, circo contemporaneo e musica in diversi centri lombardi.
Al confine fra vero e apparenza
Scrittore, drammaturgo e narratore, Massini conduce il pubblico in un percorso fatto di storie, personaggi e testimonianze, alternando ironia e riflessione. Un viaggio che mette in discussione la ricerca ossessiva della felicità e invita a interrogarsi sul confine tra autenticità e finzione, fino al paradosso di scoprire che forse la vera felicità sta nell'accettare anche la propria infelicità.
Unico autore italiano ad aver conquistato il Tony Award, il più prestigioso riconoscimento del teatro americano, Massini è oggi uno dei drammaturghi italiani più apprezzati a livello internazionale. I suoi testi sono tradotti in decine di lingue e rappresentati sui palcoscenici di tutto il mondo, mentre il grande pubblico lo ha conosciuto anche grazie alle sue partecipazioni televisive e alla collaborazione con il quotidiano la Repubblica.I biglietti costano 18 euro l'intero e 16 euro il ridotto. Informazioni e prevendite sono disponibili sul sito del Circuito Claps.
Fra passato e futuro
Per il pubblico bresciano si tratta di un ritorno. Lo scorso marzo Massini era stato infatti a Calcinato insieme a Paolo Jannacci con «L'uomo nel lampo», lo spettacolo dedicato alle morti sul lavoro presentato anche al Festival di Sanremo 2024. E il legame con Brescia è destinato a proseguire: nel febbraio 2027 l'autore sarà infatti protagonista al Teatro Sociale con il nuovo lavoro «Lo Zar».