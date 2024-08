Stefano Dal Bianco vince la 15esima edizione di PontedilegnoPoesia

A Stefano Dal Bianco, 63 anni, docente all'Università di Siena, esperto di Petrarca e Ariosto, è stata assegnata oggi la 15esima edizione del PontedilegnoPoesia, premio nazionale di poesia edita.

La giuria lo ha scelto tra i 6 finalisti per il libro «Paradiso» (edito da Garzanti), racconti in versi di passeggiate nella natura dell'Alta Val di Merse, dove il poeta si isolava spesso perché ormai «non c’è più nulla di umano dell’umanità», in compagnia del suo cane Tito, un jack russel co-protagonista di tante poesie, morto investito pochi mesi fa durante una delle loro passeggiate serali. «Questo libro è stato quasi ispirato da lui, forse senza Tito non lo avrei mai scritto – ha detto Dal Bianco dopo la consegna del premio – non è solo il coprotagonista di tante mie poesie, ma direi proprio un coautore e a lui lo voglio dedicare».

I finalisti di PontedilegnoPoesia 2024

La giuria ha assegnato il secondo posto a Ennio Cavalli, giornalista Rai, per «Il silenzio è migliore di me» ( La nave di Teseo) e il terzo a Sergio Bertolino per «Resistenza e sparizione» (avagliano poesia).

Dal Bianco ha ottenuto anche il maggior numero di voti del pubblico, chiamato ad esprimere le sue preferenze. Per la prima volta inoltre ad un finalista, Claudio Damiani, assente per motivi di salute, è stata offerta l’opportunità di parlare del suo libro attraverso una telefonata in viva voce. Ma come prevede il regolamento del premio, che prevede la presenza a Ponte di Legno, è stato escluso dai voti della giuria, ma non da quelli del pubblico.

Durante la premiazione, oggi nella Sala Polifunzionale del Comune di Pontedilegno, all'Arma dei Carabinieri è stato consegnato il premio Mirellacultura per il sociale, ritirato dal comandante provinciale di Brescia, Vittorio Fragalà. Mentre il premio alla carriera è andato a Gilberto Isella, 81 anni, poeta e scrittore ticinese.