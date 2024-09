Si alza il sipario su Librixia, nove giorni per la città che legge

È tutto pronto per l’inaugurazione, questa mattina in piazza Vittoria a Brescia, della undicesima edizione di Librixia, la Fiera del libro di Brescia, che animerà il centro città fino a domenica 6 ottobre. La manifestazione è realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, attraverso il proprio circolo culturale ANCoS, e dal Comune di Brescia, con il sostegno, per il decimo anno consecutivo, di Bcc Agrobresciano e l’apporto di decine di volontari.

Gli autori

Ben 185 gli appuntamenti, tra incontri con autrici e autori, laboratori, letture destinati al pubblico di tutte le età, che spaziano dalla letteratura all’arte, dalla musica all’economia, passando per l’attualità, i diritti, la politica e la religione.

Un festival che può contare su esponenti di primo piano del mondo della cultura, del giornalismo e della letteratura nazionale, senza dimenticare l'attenzione agli editori e agli autori locali, tra cui Roberto Chiarini con Elena Pala, Italo Bonera, Massimo Tedeschi, Alessio Merigo, Enrica Recalcati, Diletta Sposato, Costanza Duina, Laura Moreni, Giovanni Quaresmini, Enrico Mirani, per citare solo alcuni dei tanti nomi presenti.

Molti gli autori di caratura nazionale ospiti per la prima volta a Librixia: Antonella Boralevi, Diego De Silva, Alice, Sigfrido Ranucci, Rocco Papaleo, Matteo Ward, Enzo Bianchi, Giulio Cavalli, Michela Ponzani.

Molti i graditissimi ritorni: Andrea Vitali, Carlo Cottarelli, Giuseppe Cruciani, Maura Gancitano, Enrico Brizzi, Alessandro Robecchi, Mario Calabresi e Maurizio De Giovanni e tante altre autrici e autori che dialogheranno con giornalisti, politici, esperti di cultura e studenti.

Giorno per giorno, a partire da oggi, il Giornale di Brescia darà l’elenco degli appuntamenti quotidiani e dei più rilevanti darà conto sull’edizione del giorno successivo (a questo link il programma completo).

Gli spazi

La fiera si svolge nella tradizionale cornice di Piazza Vittoria, dove vengono allestiti la tensostruttura per gli incontri dal vivo con gli autori e il mercato librario (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, e il sabato fino alle 21), con la presenza delle case editrici bresciane e delle librerie cittadine.

Ma tanti sono gli spazi disseminati in città, e dedicati in qualche caso a proposte particolari. Il Mo.Ca di via Moretto 78 (ex tribunale) accoglierà le iniziative promosse con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Brescia, tra cui il “libro parlato”. Sempre il Mo.Ca ospiterà domenica 6 ottobre alle 16.30 il Reading Party in collaborazione con la Rete bibliotecaria bresciana e cremonese e la sezione Librixia Domani con 28 appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Le collaborazioni

Tante le collaborazioni attivate: con Casa della Memoria nel 50° della Strage di piazza Loggia, Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica, Fondazione Brescia Musei, Associazione cieli vibranti, Associazione Brescia si legge.