Giornale di Brescia
Abbonati
CulturaSebino e Franciacorta

Dalla Rai a Provaglio d’Iseo, Giorgio Zanchini parlerà d’informazione

Sara Bignotti
Il noto volto del programma televisivo «Quante Storie» (Rai3) e voce storica di Rai Radio1 si racconta dopo il suo libro autobiografico «La libreria degli indecisi»
Giorgio Zanchini a «Quante storie»
Giorgio Zanchini a «Quante storie»
AA

Giorgio Zanchini, noto volto del programma televisivo «Quante Storie» (Rai3) e voce storica di Rai Radio1, sarà ospite oggi del Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo, alle ore 17.30, con un intervento su «Il coraggio della buona informazione». Nel recente libro autobiografico (se è vero che i libri che scegliamo dicono chi siamo), intitolato «La libreria degli indecisi» (Mondadori), si trova incastonata, tra parole e racconti dei più grandi cantautori e scrittori, una citazione di Pascal: «Tutta l’infelicità dell’uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo».

I libri e le storie ci rendono meno soli e più felici?

Credo sia quello che è successo a me, ma non pretendo sia una massima universale. Anche sulla felicità, vorrei essere prudente: qualche volta succede, mica sempre. Il punto è che la lettura è una specie di solitudine abitata. Siamo in compagnia di personaggi e di autori che ti aiutano a capire meglio le cose, il mondo, te stesso. E nel mondo contemporaneo, così rumoroso, così iperstimolante, una solitudine abitata, un silenzio abitato, mi sembrano una bella cosa.

Quale che sia il punto di partenza e il mezzo scelto (libro o stampa, cartaceo o digitale), ogni lettore è un viaggiatore come altri, eppure il viaggio compiuto è solo il suo. Chi è dunque il lettore ideale? Nell’incontrare molti autori e lettori l’ha scoperto?

Non lo so, è molto difficile rispondere. Il pubblico, i lettori sono imprevedibili, spesso più preparati di te e spesso scoprono cose che tu stesso non avevi capito, ti aiutano a interpretare, leggere, leggerti, e le critiche fanno bene. È questa la mia esperienza del pubblico, gli incontri.

Una esperienza di conduzione capace di scardinare le barriere tra giornalismo e cultura: qual è il segreto per parlare di libri di approfondimento senza far dileguare i propri lettori/ascoltatori, ma nemmeno svilirne il contenuto?

È una definizione troppo generosa: non sono certo il primo, ho imparato molto da due delle persone con cui ho lavorato, Piero Dorfles e Marino Sinibaldi, loro sì che hanno scardinato. Dipende molto dai contesti, comunque. È più facile parlare di libri senza svilirli su Radio3 che su un canale generalista, così come su un inserto culturale che su una rivista nazional-popolare. Quello che conta è l’approccio, lo sguardo, prendere sul serio tutto, analizzare, connettere con la realtà quotidiana, spiegare, dal festival di Sanremo ai sonetti di Shakespeare.

E l’immaginazione che ruolo ha?

Sono un po’ in difficoltà a rispondere a questa domanda perché non mi ritengo una persona molto creativa. Non saprei creare, inventare nuovi format, o immaginare un giornale, una trasmissione; sono più un diligente esecutore, almeno spero. Però un’idea ce l’ho: puntiamo sulla curiosità. Più cose ascolti, leggi, guardi più si attiva l’immaginazione, intesa come capacità di pensiero.

Chi per mestiere pubblica contenuti è accomunato da un compito/responsabilità: informare e selezionare. È ancora possibile esercitare questa funzione editoriale nella complessità in cui ci troviamo, nella rapidità dei flussi e disintermediazione tra autore e pubblico?

È molto più difficile, perché nell’ecosistema mediatico-informativo di oggi l’industria editoriale ha solo un parziale controllo dei percorsi delle informazioni. Ognuno va dove vuole, non c’è più una gerarchia riconosciuta come nel ‘900. Spesso è l’informazione a cercarti attraverso le notifiche dettate da misteriosi algoritmi; tutto è molto più inintenzionale. La rete ha ampliato l’accesso, ha reso tutti potenzialmente produttori di contenuti. È una conquista, è un processo che ancora saluterei come emancipatorio. Ma credo anche che servano filtri affidabili, mediatori capaci di selezionare, verificare, contestualizzare. La responsabilità editoriale oggi consiste meno nel controllare l’accesso e più nell’orientare i flussi, costruire bussole, di nuovo attivare spirito critico.

Stasera si parla di informazione: ci vuole più coraggio o fantasia nell’esercitare la professione?

Direi entrambe. È una professione che la rivoluzione digitale ha reso molto più debole, ma sono in generale i mediatori ad essere in difficoltà. Il paradosso è che si “consuma” molta più informazione di quando io ero ragazzo, e le fonti sono quasi infinite. Il problema è che non è semplice – nell’era degli algoritmi, della post-verità, dell’intelligenza artificiale – capire quali siano le fonti affidabili, i filtri autorevoli. Per questo serve una vera alfabetizzazione informativa nelle scuole: se non sbaglio in Cina si insegna cosa sia e come funziona l’intelligenza artificiale a cominciare dalle elementari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
informazioneGiorgio ZanchinilibroProvaglio d'Iseo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario