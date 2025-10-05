Philippe Meirieu: «La città deve essere una scuola»

L’educazione non è solo compito della scuola: riguarda la famiglia, le istituzioni, la società civile e perfino l’architettura delle nostre città. È il cuore della lezione portata ieri al «Festival dell’educazione» da Philippe Meirieu, uno dei più autorevoli pedagogisti europei, ospite all’auditorium SantaGiulia in un incontro coordinato da Daniele Bruzzone. L’idea è immaginare la città come spazio educativo per tutti, capace di favorire emancipazione e solidarietà.

Ma ogni utopia porta anche il rischio dell’ambiguità e del controllo. Per Meirieu l’eredità più preziosa dell’Illuminismo è la convinzione che ogni essere umano sia educabile lungo la vita. Una certezza che ha maturato anche a partire dal contatto con studenti in grande difficoltà, scoprendo che il loro rifiuto dell’apprendimento non derivava da limiti naturali, ma da un passato scolastico segnato da fallimenti ripetuti.

«Nessuno – sostiene Meirieu – è condannato all’insuccesso se la società sa offrire strumenti e occasioni per ripartire». Educare, però, non significa addestrare. Anche i metodi più efficaci, se fondati sulla coercizione, negano la libertà della persona e quindi tradiscono il senso stesso dell’educazione. L’alternativa è costruire situazioni ricche e stimolanti che facciano nascere la voglia di imparare: nei banchi di scuola, nella vita familiare, ma anche negli spazi urbani. Da qui nasce il concetto di città educante: una comunità che non si limita a trasmettere regole, ma diventa laboratorio di esperienze culturali, incontri tra generazioni, partecipazione civica.

«Non si tratta di un sogno ingenuo – ricorda il pedagogista –, perché la storia delle utopie urbane dimostra quanto facilmente l’ideale educativo possa scivolare nel controllo sociale. La sfida è garantire un equilibrio democratico, attraverso assemblee vive e principi sempre rimessi in discussione, evitando il pericolo di una città che sorveglia invece di educare». Nel tempo dei social, degli algoritmi e delle fake news la scuola ha un ruolo cruciale: insegnare a rallentare. In un mondo dominato dall’immediatezza e dalle pseudo-conoscenze superficiali, l’educazione deve proporre la fatica della ricerca, il confronto con il pensiero scientifico, il dialogo con chi la pensa diversamente.

«È così che si coltiva lo spirito critico – sottolinea –, antidoto contro i populismi e l’individualismo che minacciano la democrazia». Guardando a Brescia, Meirieu immagina una città che tra vent’anni sappia restituire spazio e protagonismo ai bambini, con quartieri in cui si gioca liberamente, laboratori diffusi, giornali di comunità, scambi culturali nei bar e nei teatri, fablab accessibili a tutti. Una città in cui anziani e giovani condividono competenze. L’immagine è quella di un tessuto urbano in cui cultura e vita quotidiana si intrecciano. Un orizzonte che riguarda anche urbanisti, amministratori e cittadini.