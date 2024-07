Per divertirsi e allenare la mente: «Giochi d’estate» è in edicola con il GdB

Dal 2 agosto è in edicola con il Giornale di Brescia «Giochi d'estate»: 100 pagine con tanti giochi di enigmistica. Il quadernino è acquistabile in edicola a 1 euro, più il prezzo del quotidiano. Cruciverba, sudoku, quiz, curiosità e molto altro: tante attività per passare il tempo ma anche rilassarsi, divertirsi e tenere allenata la mente sotto l'ombrellone.

Adulti e bambini

Il libretto è dedicato ai grandi ma anche ai piccini. Per loro è stato realizzato l’«angolo junior»: uno spazio, o delle pagine, con piccoli enigmi a misura di bambino. In ogni pagina è segnalato il livello di difficoltà del gioco, che è indicato in una scala di «faccine»: da gialla (livello principiante, quindi adatto ai bambini) a grigia (livello esperto). Gli enigmi dedicati dedicati agli adulti sono contrassegnati dalle emoji fucsia e grigie, mentre quelli adatti ai bambini sono segnalati dalle emoji gialle e blu.

I giochi

«Giochi d’estate» contiene: cruciverba, sudoku, differenze, snakeword, scale, mini cruciverba, kriss kross, quiz, curiosità e molto altro ancora.

Non solo enigmi e numeri: tra le pagine ci sono anche spazi dedicati a citazioni e curiosità, per rilassarsi e divertirsi senza smettere di imparare. Tutte le soluzioni ai giochi si possono trovare nelle ultime pagine.