«Pechino Express» torna su Sky il 12 marzo: due i bresciani in gara

L’emittente tv ha diffuso oggi il primo promo che annuncia la data della messa in onda della prima puntata. Tra i concorrenti anche Mattia Stanga e Steven Basalari
Le coppie in gara a Pechino Express 2026
Sarà tutto estremo nel viaggio di Pechino Express che parte giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e che oggi viene anticipato dal primo promo ufficiale: estreme saranno le avventure che le dieci coppie in partenza affronteranno, estremi saranno i rimedi contro le peripezie che incontreranno – più o meno a sorpresa – lungo il percorso.

Ma «estremo» sarà anche l’Oriente che i viaggiatori di quest'anno andranno a conoscere: la rotta prevede partenza in Indonesia, spostamento in Cina e poi rotta dritta verso est, verso il Sol Levante, in Giappone. Guidate come sempre dal capitano Costantino della Gherardesca – che per la prima volta nella storia è affiancato da ben tre inviati, Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda – le dieci coppie sono alla vigilia del decollo, come sempre non hanno idea di cosa troveranno sulla loro strada ma come sempre sono carichissime per andare a scoprire «L’Estremo Oriente», come recita il titolo di questa edizione.

Il promo dà una piccola anticipazione: tutto quello che arriverà nella rotta della nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà totalmente imprevedibile e ai viaggiatori di quest’anno viene consigliato di mettere in valigia abbondanti dosi di spirito di adattamento, che mai come stavolta potrebbe aiutarli a resistere all’avventura più faticosa – e affascinante – della televisione italiana.

Le coppie

Ai nastri di partenza, dieci coppie, a partire da quella formata dal bresciano Mattia Stanga con Elisa Maino («I creator»). Bresciano è anche Steven Balasari, che con Viviana Vizzini fa parte della coppia degli «Ex»).

Gli altri: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono «Gli spassusi», Chanel Totti e Filippo Laurino sono «I raccomandati», Jo Squillo e Michelle Masullo sono «Le dj», Fiona May e Patrick Stevens sono «I veloci», Dani Faiv e Tony 2Milli sono «I rapper», Tay Vines e Assane Diop sono «I comedian», Candelaria e Camila Solórzano sono «Le albiceleste», Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono «Le biondine».

Argomenti
Pechino ExpressPechino Express 2026Mattia StangaSteven Basalari
  3. Ricarica la pagina se necessario