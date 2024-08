Passeggiate nel bosco, visite alle Grotte di Catullo, letture sul prato: cosa fare nel weekend

Il mese delle vacanze e del riposo è finalmente arrivato: benvenuto agosto! Nonostante le temperature elevate convinceranno molti a trascorrere una giornata al mare o in montagna, in città e in provincia non mancheranno le occasioni per arricchire il weekend con iniziative interessanti. Continueranno ad esempio, le mostre che raccontano del nostro territorio: dai siti archeologici alla storica Mille Miglia. Diversi anche gli eventi promotori della cultura con iniziative di lettura collettiva nello splendido giardino della Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica agli incontri con l’autore in luoghi suggestivi del Sebino. Di seguito alcuni spunti per godere del primo weekend di agosto. Per la lista completa delle iniziative, invece, visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Musica

Venerdì 2 agosto in Piazza Martiri della Libertà, a Lonato, si celebrerà un Tributo a Lucio Battisti by Sasha Torrisi, già cantante della famosa rockband Timoria per un personale omaggio ad uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Ricordi e divertimento sono il filo conduttore del concerto, spinto dall'inconfondibile spirito rock che da sempre contraddistingue Sasha. A partire dalle ore 21 la band composta da voce, chitarre, basso, batteria, tastiere e cori, porterà in scena una rielaborazione esclusiva di alcuni dei brani più famosi di Lucio Battisti: dalle ballabili Dieci Ragazze e Un’Avventura a quelle emotivamente più coinvolgenti come “E Penso a Te” ed “Emozioni”. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni scrivere a info@lonatoturismo.it.

Arte e cultura

Tornano le visite guidate alla scoperta di un sito archeologico davvero unico: le Grotte di Catullo. Domenica 4 agosto sarà possibile partecipare a Le Grotte di Catullo fra arte&natura, una visita guidata nel cuore di Sirmione, pronta a far rivivere ai partecipanti un viaggio indietro nel tempo. Questo, infatti, è molto di più di un sito archeologico: gli antichi resti di epoca romana, immersi nella bellezza del lago di Garda, ci racconteranno dell’otium praticato dagli antichi e di quanto questo sia fondamentale per imparare a vivere appieno il proprio tempo. Passeggiando tra le antiche rovine gli ospiti scopriranno l’importanza delle fonti e tanti aneddoti curiosi: Catullo, ad esempio, era davvero il padrone di casa? In occasione della prima domenica del mese il biglietto d’ingresso al sito storico è gratuito. Il costo della visita guidata è di 13 euro, 8 euro il ridotto under 13. L’appuntamento è alle ore 10. Per informazioni più dettagliate o per prenotare rivolgersi ai seguenti contatti: 348 3831984, info@oltreiltondino.it o visitare il sito di Oltre il Tondino. La prenotazione è obbligatoria.

La Sala del Capitano della Rocca Visconteo Veneta di Lonato accoglie Mostra: Mille Miglia non stop, visitabile per l’intero fine settimana dalle 10:00 alle 18:00. Quando nel 1926 Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Aymo Maggi e Renzo Castagneto idearono la Mille Miglia, sicuramente non immaginavano che sarebbe presto diventata una delle corse più belle e amate al mondo. Le ventiquattro edizioni della gara si possono dividere in due periodi: l’anteguerra, che va dal 1927 al 1938, e il dopoguerra, dal 1947 al 1957. Soprattutto per quanto riguarda le prime edizioni della corsa, la documentazione fotografica è scarsa: i fotografi professionisti erano pochi e seguire la manifestazione richiedeva impegno a causa delle strade difficoltose. Spesso e volentieri, dunque, coloro che realizzavano questi scatti erano fotografi di passaggio, i cui archivi non sempre si sono conservati intatti fino ai giorni nostri. Esiste però un’eccezione: Ferruccio Testi, fotografo toscano impegnato a documentare le corse automobilistiche il cui ricco archivio, ritrovato e salvato dall’alluvione di Firenze da Franco Zagari, è oggi nelle mani di un collezionista inglese. Grazie a un accordo con Fondazione Negri, una parte di queste immagini sarà esposta in mostra. L’ingresso alla Rocca è gratuito per i residenti nel Comune di Lonato del Garda, mentre per tutti gli altri l’accesso costa 5 euro per la sola mostra e la visita libera della Rocca, oppure 10 euro per la visita dell’intero complesso monumentale della Fondazione Ugo da Como (Rocca e Casa Museo di Ugo da Como). Per info: 030 9130060, prenotazioni@fondazioneugodacomo.it.

Incontri e convegni

Sabato 3 agosto ritorna Libri sul Lago, il festival itinerante di storie e di luoghi che si terrà sul Lago d’Iseo. Ade Zeno, insieme allo scrittore Raul Montanari, presenterà I santi mostri (Bollati Boringhieri 2024), un romanzo avventuroso e allo stesso tempo malinconico in cui, attraverso il linguaggio tipico della fiaba grottesca rivisiterà la figura del freak per parlare del mostro che vive in ognuno di noi. L’appuntamento è alle ore 20.30 in Piazza Tredici Martiri a Lovere (Bg). Anche questa nuova edizione del festival è ideata e diretta da Roberta Martinelli che ha deciso di raccontare storie anche molto diverse tra loro in alcuni dei luoghi più belli del Sebino. Si tratteranno numerosi generi letterari, dal giallo alle storie familiari, per toccare temi intimi e riflettere. Al termine di ogni presentazione sarà possibile acquistare le copie dei libri e accedere al firmacopie. Per partecipare cliccare qui. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni aggiuntive rivolgersi al numero 351 8885741 o alla mail librisullago@gmail.com.

Outdoor

La Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica, in via Fantasina 8, ospita Vieni a leggere nel Giardino della Casa Museo Zani!, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cellatica per riunire tutti gli appassionati di lettura in un luogo suggestivo, dove trascorrere insieme del tempo prezioso da dedicare alla tranquillità con una ricca selezione di libri, dai classici della letteratura ai cataloghi d’arte. Un luogo magico, un vero e proprio museo a cielo aperto, dove sculture, vasi, fontane ed elementi architettonici dialogano con specie arboree selezionate, fioriture ricercate, arbusti potati ad arte. L’acquisto del biglietto comprende l’ingresso al giardino della Casa Museo, l’accesso a ceste in vimini con una vasta selezione di libri da poter leggere all’ombra delle piante, un’audioguida del giardino e un caffè da sorseggiare presso la caffetteria della Casa Museo. I partecipanti che non riusciranno a terminare il libro in giornata potranno portarlo a casa e riconsegnarlo entro un mese. L’appuntamento con la lettura è previsto per sabato 3 e domenica 4 agosto, dalle 10 alle 17. L’esperienza costa 5 euro. Per informazioni aggiuntive chiamare il numero 030 2520479 o scrivere a info@fondazionezani.com.

Domenica 4 agosto il Comune di Paspardo ospita Animali al Centro, una passeggiata all'interno del bosco di pertinenza del Centro Faunistico in località Fles in compagnia di un esperto, socio dell’Associazione LOntànoVerde. La perfetta occasione per conoscere la fauna alpina presente nel Parco dell’Adamello e approfondire il rapporto uomo-natura, ma non solo: si sensibilizzerà anche sull’importante ruolo del CRAS nella tutela e salvaguardia della fauna selvatica. Nella prima parte del percorso gli ospiti potranno osservare da vicino esemplari di fauna selvatica alpina non più reintroducibili in ambiente. Successivamente si proseguirà lungo un sentiero ad anello della lunghezza di circa 1 km attraverso un bosco misto di faggi, pini silvestri e larici. L’esperienza di gruppo regalerà anche degli splendidi punti panoramici dai quali si potrà osservare la Concarena e il Pizzo Badile, oltre a poter costeggiare due piccoli laghi che ospitano anfibi e insetti acquatici. Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello in località Fles, a Paspardo, dove gli operatori di LOntànoverde accoglieranno il pubblico. Alle 15 avrà inizio la visita guidata. Alle 16.30, infine, prevista una pausa per una merenda da degustare tutti insieme. La partecipazione costa 5 euro a persona ed è richiesta la prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 348 4595374, lontanoverde@gmail.com.