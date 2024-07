Il lago di Garda visto in una borsa: gli scatti a Palazzo Callas

Un viaggio, un bagaglio, tanti ricordi. Palazzo Callas a Sirmione si trasforma idealmente in una borsa capace di contenere un piccolo mondo, quello del lago di Garda, raccontato dagli scatti del Premio Sirmione per la Fotografia 2023.

Dal 6 luglio al 3 novembre la mostra «A World in a Bag» espone le immagini dei cinque concorsi fotografici che compongono il Premio, giunto quest’anno alla sua 15esima edizione. Le pareti del palazzo municipale di piazza Carducci diventano così il palcoscenico di un’avventura visiva: grandi borse di carta come cornici per gli scatti realizzati dai fotografi. Non solo contenitori fisici, ma anche simboli di viaggio e scoperta, custodi di emozioni in grado di riportare la memoria a momenti felici e significativi: la luce che si riflette nelle acque del lago, il grido dei gabbiani, il profumo del caprifoglio.

«A World in a Bag» non è solo una celebrazione della bellezza del lago, ma anche un richiamo alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale. Le borse di carta e i pannelli di cartone, materiale comune spesso trascurato, diventano protagonisti di un dialogo visivo che ci invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare. E ancora, la borsa di carta diviene un portale per un viaggio: nel passato di chi ha fotografo e nel futuro di chi sta guardando e viene stimolato.

«È sempre emozionante vedere Sirmione raccontata dai turisti – commenta la sindaca Luisa Lavelli –: il viaggio alla scoperta di un territorio denso di fascino come il lago di Garda conserva un posto speciale nella memoria di chiunque l’abbia visitato almeno una volta, e ancora di più nella nostra che abbiamo la fortuna di viverlo quotidianamente».

Completeranno la mostra «A World in a Bag» i quattro scatti vincitori della «10% Photo Marathon», in programma domenica 7 luglio: un’ora di tempo (dalle 7.30 alle 8.30) per realizzare la fotografia perfetta, che raffiguri il tema scelto dalla giuria, e svelato solo poco prima della partenza in piazza Carducci. I partecipanti avranno tempo fino alle 23:59 di lunedì 8 luglio per inviare la propria immagine. La partecipazione è gratuita e non occorre preiscriversi.

La mostra «A World in a Bag» si potrà visitare gratuitamente tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, venerdì e sabato fino alle 22. Chiuso il lunedì, eccetto i festivi. Per maggiori informazioni si può visitare il sito, scrivere a cultura@sirmionebs.it o telefonare allo 030.9909184.