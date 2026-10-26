Ottavia Piccolo apre la stagione del Teatro Sociale di Palazzolo

Ci sono stagioni teatrali che alzano costantemente l’asticella del panorama culturale di un intero territorio. La tredicesima stagione del Teatro Sociale di Palazzolo appartiene a questa categoria, posizionandosi fin dal debutto come uno dei poli d’attrazione più dinamici e raffinati della Lombardia.
Infatti, sabato 14 novembre, il palcoscenico palazzolese ospiterà un’icona assoluta della scena e del cinema internazionale: Ottavia Piccolo. Accompagnata dalle note evocative dell’arpa di Floraleda Sacchi, l’attrice darà corpo ed anima a «Donna non rieducabile», capolavoro firmato da Stefano Massini e dedicato alla memoria di Anna Politkovskaja. Un evento di altissimo profilo civile ed artistico, che conferma la vocazione della città come Teatro Stabile e presidio culturale di riferimento.
L’intera Stagione prosegue su questo standard d’eccellenza, proponendo appuntamenti imperdibili tanto nella Stagione per Adulti, quanto nella Stagione per Famiglie. Infatti, il cartellone serale vedrà protagonisti volti straordinari come Laura Marinoni - in una prestigiosa collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano -, la stand-up comedy sofisticata di Miriam Galanti, le evoluzioni coreografiche di Dis Equilibre e la travolgente maestria di Ugo Dighero con il repertorio di Dario Fo.
Parallela e ricchissima sarà anche la programmazione della Stagione per Bambini e Famiglie, tra fiabe invernali, Pinocchio, ecologia e la magia delle marionette da riciclo. Qui il sipario si alzerà ufficialmente con il tradizionale spettacolo della sera di Halloween, sabato 31 ottobre (con un doppio appuntamento, alle ore 18.30 e alle 21) dedicato a «Mostry» degli Eccentrici Dadarò: uno show travolgente, ironico e dal ritmo serrato, perfetto per inaugurare il nuovo anno teatrale con qualità ed energia.
Insomma, anche per la prossima Stagione, come da tredici edizioni a questa parte, il Teatro Sociale di Palazzolo proporrà un’offerta multidisciplinare interessantissima, nella meravigliosa cornice del teatro storico a palchetti palazzolese, aperto per grandi e piccoli. Le prenotazioni dei singoli biglietti aprono lunedì 26 ottobre: andare al sito www.filodirame.it per garantirsi un posto in prima fila per vivere tanti, meravigliosi appuntamenti.
«Con la Stagione Teatrale 2026/2027, la Compagnia Filodirame raggiungerà l’importante traguardo di ben tredici anni di attività sul territorio: un lavoro costante e importante, che ha portato a costruire in questi anni, passo dopo passo, una nuova appartenenza della cittadinanza al Teatro Sociale e, più in generale, alle attività culturali cittadine, rendendo la città di Palazzolo punto di riferimento per le attività culturali del territorio - commenta l’Assessore alla Progettazione Culturale Marina Bertoli -. I numeri parlano chiaro: in questi anni il Teatro Sociale di Palazzolo ha registrato oltre 40mila presenze, con la sua Scuola d’Arte ha coinvolto 1.900 allievi e, tramite laboratori e spettacoli nelle scuole, sono stati intercettati oltre 26mila studenti».