Nuova sede e nuovi orizzonti per 7Milamiglialontano

Sono tanti e diversi i motivi per cui si viaggia, così come sono variegate le cose che ci si porta a casa da un viaggio. A volte capita, però, che rimanga una linea di collegamento inossidabile tra una meta visitata e quella che si definisce casa propria. Così accade spesso all’associazione di promozione sociale 7Milamiglialontano, che intende realizzare entro il 2028 lungo le coste del Pianeta sette distinti e avventurosi viaggi di documentazione ambientale con obiettivi solidali, e alla onlus Jyothi Nilaya, gruppo umanitario nato nel 1991 e oggi impegnato nell’istruzione e nel sostegno a distanza negli orfanotrofi gestiti dalle suore Orsoline di Somasca.

La nuova sede e il sodalizio

I due sodalizi – entrambi fondati anche grazie all’opera di Giuliano Radici – sono ora uniti sia fisicamente, dato che si sono riuniti in un’unica sede a Palazzo Averoldi in via Moretto 12, sia a livello operativo.

Unendo le forze, hanno infatti deciso di finanziare la frequenza di alcuni ragazzi al nuovo corso di studi «Vision7 Arts School», una scuola professionalizzante in arti visive a Mysore, nel sud-est dell’India.

«Con la Jyothi Nilaya onlus, cui siamo legati sin dalle nostre origini, questa scuola diventerà il nostro principale progetto solidale per gli anni a venire – spiega la presidente di 7Milamiglialontano, Beatrice Mazzocchi –. L’obiettivo è portare bellezza e futuro in un contesto di difficoltà».

La scuola

A Mysore studiano bambini e ragazzi dall’asilo fino alla dodicesima classe. L’obiettivo era andare oltre, per cercare di strappare dalla strada e dai suoi pericoli i giovani anche dopo la fine del percorso di studi tradizionale. Grazie alla collaborazione con l’Accademia delle belle arti SantaGiulia alla Scuola di Arti Visive di Mysore da luglio saranno presenti per un mese degli studenti dell’istituto bresciano, che affiancheranno gli insegnanti e gli alunni indiani in qualità di tutor. Una volta tornati continueranno a partecipare alle lezioni da remoto, in collegamento tramite videochiamata.

«Questo sarà un primo anno pilota – spiega Mazzocchi –. Il corso complessivamente sarà di 3 anni e vedrà anche i moduli intermedio e avanzato».

La mostra

L’ambizioso progetto è stato illustrato in occasione dell’inaugurazione della sede unica a Palazzo Averoldi. Qui è allestita dall’1 dicembre – poi visitabile il 7,8, 14 e 15 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 – una mostra con le fotografie dei luoghi e dalle persone conosciute dalle due realtà nei loro viaggi.

Gli scatti sono in vendita: è possibile prenotarli e portarli a casa dopo il finissage.

Non finiscono però qui le novità annunciate da 7Milamiglialontano: l’anno prossimo l’associazione parte per una nuova avventura in Sud America ed è alla ricerca di figure, principalmente fotografi, giornalisti, videomaker e biologi, che vogliano unirsi (a proprie spese) al viaggio. Obiettivo, come per le tappe precedenti, è indagare lo stato di salute delle acque e il rapporto dell’essere umano con questa fondamentale risorsa, promuovendo una visione ecologica che insiste sulla necessità di cambiar rotta. Per info: www.7milamiglialontano.com.