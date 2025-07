Niro: «L’uomo preistorico conosceva e sapeva rispettare la natura»

Claudio Cambedda

«L’uomo che resta», thriller archeologico dello scrittore, si muove tra Paleolitico, presente e un futuro distopico

3 ' di lettura

Marco Niro con il suo ultimo libro

Un vinile 45 giri ed altri quattro oggetti misteriosi. Campeggiano sulla copertina de «L’uomo che resta» (Les Flâneurs Edizioni, 322 pp., 19 euro), opera seconda di Marco Niro, giornalista, scrittore, già fondatore del collettivo di scrittura Tersite Rossi. 10 libri per quest’estate e la storia del perché leggiamo in spiaggia Il libro Il romanzo, che verrà presentato al pubblico il 31 luglio a Desenzano (alle 21 alla biblioteca comunale di via Agello 5), tratta il tema del cambiamento climatico,