Mysteria al via: il Castello diventa mondo fantastico

Inaugura oggi in Castello l’attesissimo Festival delle culture fantastiche Mysteria, che terrà banco sul Cidneo fino a domenica 27 ottobre. Ideato da Cieli Vibranti, Visionaria e Scena Urbana, trasformerà il Castello in un mondo fantastico, mescolando musica, letteratura, tecnologia e spettacolo.

Mysteria offrirà una combinazione unica di conferenze e laboratori durante il giorno, trasformandosi in un festival di luci la sera. Il via è previsto stasera alle 19, proprio con il light festival che aprirà ufficialmente la quattro giorni. Un piccolo antipasto è andato però in scena ieri mattina, con l’assessore Anna Frattini che ha posato in Castello le prime sculture, insieme anche ai circa 200 bambini coinvolti alla realizzazione dell’opera Lumina. Come già avvenuto per CidneON, infatti, centinaia di bambini e ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia, grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, hanno ricevuto un kit luminoso con il quale contribuire alla realizzazione di un’installazione.

Sono stati circa 1.500 i giovani studenti coinvolti e con loro saranno protagonisti anche i ragazzi delle Accademie di Belle Arti Laba e Santa Giulia che hanno curato la realizzazione di Fobos e Mea Spectacula.

Collaborazioni importanti che dimostrano la volontà di dar vita ad una sinergia che permette la reale partecipazione al progetto con l’obiettivo di far vivere agli studenti, direttamente sul campo, la cultura e la magia del fantastico.

Tematiche

Per il festival, il Castello sarà diviso in diverse aree tematiche: area horror, area fantascienza, area fantasy. Le attività giornaliere sono gratuite mentre il percorso luminoso serale, che si snoderà nella parte bassa del castello, sarà accessibile con un biglietto unico al costo di 7 euro (gratuito per bambini fino a 4 anni compiuti).

Una parte del Castello, e in particolare il Bastione di San Marco, sarà adibita ad area food, con il coinvolgimento della rete Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza, che unisce undici cooperative sociali bresciane attive nella ristorazione e nell’accoglienza solidale.

Il festival collaborerà inoltre con 12 case editrici e con numerosi artisti e artiste: tra gli obiettivi c’è l’avvicinamento dei giovani al mondo della lettura, della creatività e del gioco. I biglietti possono essere acquistati online su mysteria.it o ticketsms.it, alla Cascina Parco Gallo (Via Corfù 100), o direttamente al Castello nei giorni del festival dalle 18.

Laboratori per bambini sono accessibili solo su prenotazione, contattando info@cielivibranti.it o il numero 328.5897828.