In Castello arriva il Festival delle Culture Fantastiche

Le luci tornano a illuminare il Castello di Brescia, stavolta in chiave mystery e h orror: Mysteria, il Festival delle Culture Fantastiche, animerà per quattro giorni il Cidneo dal 24 al 27 ottobre tra installazioni luminose, percorsi tematici e incontri per tutti.

Il festival del fantasy

Il progetto, che ha vinto il bando «Per la cultura 2023» promosso dalla Fondazione Cariplo, è ideato da Cieli Vibranti, Visionaria e Scena Urbana, e vuole coniugare arte, tecnologia e spettacolo.

Durante il giorno ci saranno conferenze, laboratori e incontri dedicati a vari temi legati al mondo del fantastico, con un focus particolare sulla letteratura, il cinema e i fumetti. La sera, invece, il castello ospiterà un suggestivo light festival che animerà gli spazi con sette installazioni luminose a tema «Le origini del fantastico» sui generi fantasy, horror e fantascienza.

Il festival è pensato per coinvolgere tutta la famiglia: le attività spazieranno dall’intrattenimento alla formazione culturale e un ruolo centrale sarà svolto da diverse realtà del territorio, come l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, le Accademie di Belle Arti (LABA e SantaGiulia), La Rete Bibliotecaria Bresciana e altre associazioni culturali come La Tana del Goblin e la Ludoteca Antro del Drago.

Il festival collaborerà inoltre con dodici case editrici e con numerosi artisti e artiste: tra gli obiettivi c’è l’avvicinamento dei giovani al mondo della lettura, della creatività e del gioco. I direttori artistici di Mysteria, Fabio Larovere, Andrea Faini e Anna Berna, hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni attraverso un linguaggio innovativo e trasversale. L’obiettivo del festival, spiegano, è quello di dar vita a un nuovo immaginario collettivo, che unisca l’arte, la tecnologia e la cultura, rendendo Brescia ancora più viva e attrattiva.

Il percorso in Castello

Mysteria avrà una forte componente tecnologica. Il Castello, durante le serate, sarà suddiviso in diverse aree tematiche: una dedicata al genere horror, una alla fantascienza e una al fantasy.

Al Bastione di San Marco ci sarà invece l’area food gestita dalle cooperative sociali della rete «Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza».

Le scuole

Anche le scuole primarie e dell’infanzia della città verranno coinvolte nel progetto. Grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, centinaia di bambini riceveranno un kit luminoso per contribuire attivamente a una delle installazioni del festival, con un approccio partecipativo che riflette quello già sperimentato nelle edizioni precedenti di CidneON, il Festival Internazionale delle Luci organizzato da Cieli Vibranti.

Info e biglietti

Mysteria, il Festival delle Luci tra installazioni luminose, videomapping e light show, si terrà nei giorni della kermesse dalle ore 18.30 all’1 di notte, con ultimo ingresso a mezzanotte. Dal 25 al 27 ottobre, invece, dalle ore 10 alle 18 ci saranno attività gratuite tra cui incontri, presentazioni di libri, giochi di ruolo e da tavolo, laboratori per bambini e una fiera del libro a tema.

I laboratori per bambini sono accessibili solo su prenotazione, contattando info@cielivibranti.it o il numero 3285897828. L’ingresso al Festival delle Luci ha un costo di 7 euro, mentre è gratuito per i bambini fino ai 4 anni. I biglietti possono essere acquistati online su mysteria.it o ticketsms.it, alla Cascina Parco Gallo (Via Corfù 100), o direttamente al Castello nei giorni del festival dalle 18.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Brescia Musei, chi acquista il biglietto di Mysteria avrà diritto a una tariffa ridotta presso tutti i musei civici. L'evento si terrà anche in caso di pioggia.