La tragica storia di Egorov, il pianista che cercò la libertà nell’arte

«Cos’è la libertà nell’arte? Quando un artista non è libero di esprimersi a livello personale, in che modo la libertà può manifestarsi nella sua arte, riflettendo le costrizioni storiche, sociali e politiche? Da queste domande siamo partiti per dar vita allo spettacolo».

Luca Micheletti introduce così « Un pianoforte in esilio. Suite immaginaria per Yuri Egorov », produzione originale di Cieli Vibranti con l’attore bresciano nei panni di autore e interprete del testo, affiancato sul palco dal pianista Ramin Bahrami . Lo spettacolo, in programma domenica 17 alle 18 al Teatro Borsoni in via Milano, è promosso da Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con A2A e Ctb, e racconta la vicenda umana e musicale di Yuri Egorov (1954-1988), pianista formidabile e tormentato, fuggito dall’Unione Sovietica in Olanda per non essere più costretto a nascondere la propria omosessualità, protagonista di una fulminante carriera prima che l’Aids e la tragica scelta dell’eutanasia lo conducessero alla morte, poco più che trentenne.

L’esilio

«La storia di Egorov è una metafora della condizione dell’artista – spiega Micheletti –. Messo all’angolo dal punto di vista personale, politico, etico, ha la forza interiore di ribellarsi e la riversa in maniera al tempo stesso scomposta e geniale in un pianismo dai tratti unici».

Ramin Bahrami, che con Egorov condivide la condizione dell’esule, è sulla stessa lunghezza d’onda: «È stato uno dei pianisti insieme più poetici e tragici del ventesimo secolo. Non era solo un musicista, ma un pensatore, in cerca attraverso i suoni di un messaggio trascendente che toccasse il cuore degli ascoltatori».

Il pianista Ramin Bahrami - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La musica che accompagnerà le parole di Micheletti sarà di Robert Schumann, da due celeberrimi cicli pianistici, Kinderszenen op. 15 e Kreisleriana op. 16. Spiega Bahrami: «Lo abbiamo scelto perché era uno degli autori prediletti di Egorov e per le indubbie affinità elettive che li accomunano: entrambi hanno vissuto e fatto musica sospesi tra Eusebio e Florestano, ossia tra ragione e sentimento».

Arte e libertà

Anche nelle sue contraddizioni, la figura di Egorov costituisce un riferimento, non solo sul piano squisitamente musicale. Riprende Micheletti: «Ramin e io condividiamo l’idea che rappresenti un caso esemplare di artista capace di connettere il tempo della musica che esegue con la sua contemporaneità. È una lezione per tutti noi che calchiamo il palcoscenico: fare arte significa mettere interamente noi stessi in ciò che interpretiamo, essere completamente onesti e liberi».

Una lezione che in Egorov emerge con tanta più forza perché la libertà gli venne a lungo negata. Conclude Micheletti: «La condizione di esule lo ha condotto lungo un percorso autodistruttivo iniziato prima della malattia, vissuta come una sorta di punizione divina. Da questa indicibile sofferenza è nato il suo pianismo, emotivo e genialmente caotico, che trova in Schumann il compagno di viaggio ideale: entrambi indossano maschere, entrambi cercano la morte e Egorov, con l’eutanasia, la trova. La fine, però, non è una sconfitta per il musicista: ha perso contro l’Aids, ma grazie alla sua arte ha vinto. Ciò che ci ha lasciato brilla ancora e per questo noi raccontiamo oggi le sue ferite e la sua grandezza».

Per l’ingresso allo spettacolo è richiesta una donazione di almeno 20 euro alla Fondazione Banco dell’Energia, che sostiene le famiglie in condizione di vulnerabilità economica o sociale, attraverso il sito Rete del dono o direttamente al Teatro Borsoni, a partire dalle 17.15.