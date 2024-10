Talking Heads, il film-concerto «Stop Making Sense» al Teatro Grande

Il 29 ottobre 2024 il Teatro Grande di Brescia ospiterà un evento dedicato a uno dei momenti più iconici della storia del rock: la proiezione del film concerto «Stop Making Sense», che celebra i 40 anni dall'uscita.

Si tratta di un appuntamento teatrale unico in Lombardia: organizzato nell’ambito dello «Stop Making Sense Tour Party» (che farà tappa a Cesena, Mestre e Bologna prima di arrivare nelle sale cinematogratiche), vuole essere un’opportunità per rivivere l’energia dei Talking Heads, band rivoluzionaria della scena musicale degli anni ’80.

Il film

Un frame del film

Il film, diretto dal regista premio Oscar Jonathan Demme, è stato girato durante tre serate al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre 1983, catturando la magia di uno show che segnò l'apice della carriera della band, composta da David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison. Con un ensemble di musicisti al loro fianco, i Talking Heads offrirono uno spettacolo memorabile.

Il concerto, a 40 anni di distanza, rimane un esempio di perfetta sintesi tra musica e performance visiva, e continua a essere fonte di ispirazione per artisti di tutto il mondo.

L’edizione 2024 del film, restaurata in 4K e con una colonna sonora rimasterizzata dallo stesso Jerry Harrison, è stata presentata lo scorso anno al Toronto International Film Festival. L’intento di questo restauro è far rivivere l’atmosfera elettrizzante e il carisma di una band che ha cambiato per sempre il modo di concepire la musica dal vivo.

Per garantire un’esperienza autentica, la proiezione sarà integrale, senza interviste o contributi aggiuntivi, come desiderato dallo stesso regista Jonathan Demme, anche per consentire agli spettatori di immergersi totalmente nell'atmosfera originale dello show, rivivendo le gag visive e i momenti di grande intensità che caratterizzarono il live al Pantages Theater.

La proiezione al Teatro Grande

La proiezione al Teatro Grande sarà una delle poche tappe italiane del tour.

I biglietti per partecipare alla serata sono in vendita a partire dal 4 ottobre presso la Biglietteria del Teatro Grande o online, al costo di 15 euro.