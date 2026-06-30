A sOMEnfest una lineup eclettica: il programma completo

Un weekend lungo cinque sere, da domani a domenica, per dare spazio alla musica dal vivo, muovendosi lungo l’asse di una lineup eclettica, intergenerazionale e fortemente orientata al divertimento. Nel parco del Borgo del Maglio torna sOMEnfest, col festival franciacortino che piazza un cartellone di sicuro interesse, a cavallo tra l’indie rap di Dutch Nazari e l’alternative rock dei Sì! Boom! Voilà!, il folk celtico dal sapore punk dei Brutti di Fosco, l’elettronica del dj mascherato Smack e il nuovo show di Ruggero dei Timidi «Shyland».
Le serate
Un programma che conferma l’impronta di un format nato nell’ormai lontano 2005 e che da allora ha visto innesti giovani nel cuore organizzativo della kermesse, mantenendo però quel fil rouge legato alla musica originale e ad una appendice solidale sempre presentissima.
Con un giorno bonus rispetto alle edizioni precedenti, sOMEnfest torna per far divertire ma con musica di qualità. Si comincia domani sera Dutch Nazari («Plurale» in apertura), fresco di partecipazione al festival «MiAmi» di Milano. L’artista originario di Padova porterà sul palco franciacortino il suo interessante mix tra rap e cantautorato, presentissimo nel suo ultimo album «Guarda le luci amore mio», col rapper classe ‘89 che imbeve i suoi pezzi di critica politica (anche nei confronti del mondo della musica di oggi), legandola a racconti di vita personale.
Grande attesa per la serata di giovedì: dopo il rock show dei bresciani Cara Calma, invaderanno il palco i musicisti del supergruppo Sì! Boom! Voilà!, progetto nato lo scorso anno e che vede al basso Roberta Sammarelli (storica bassista dei Verdena e figura di culto dell’alt rock italiano), Davide Lasala alla chitarra (musicista e produttore che ha portato nel suo studio di registrazione personaggi come Nic Cester, vocalist dei Jet, e i Gorillaz), Giulio Favero all’altra sei corde (altro polistrumentista e produttore di grido nell’ambiente indie rock, famoso per la sua militanza nel Teatro degli Orrori), la batterista Giulia Formica (dietro alle pelli dei Baustelle) e Michelangelo N.A.I.P. Mercuri alla voce.
Il venerdì sera (in apertura il folk punk dei bresciani Stout of Mind) porterà a Ome la band marchigiana dei Brutti di Fosco, con il suo mix di sonorità tra celtic folk, punk-rock e metal. Il sabato sera si ballerà invece con l’elettronica del rapper ceco Smack. La chiusura della cinque giorni è affidata domenica a Ruggero dei Timidi, con «Shyland», spettacolo elettronico nel puro stile del simpatico cantautore e comico di Udine (in apertura il dj set di Auroro Borealo al suo ritorno al sOMEnfest).
Le informazioni
Tutti i concerti iniziano alle 20.45, ma gli spazi della festa sono accessibili dalle 18. L’ingresso è libero, ma il ricavato delle offerte e degli stand sarà devoluto a favore di progetti solidali sul territorio, in particolare si tradurrà nel sostegno al Centro clinico Nemo di Gussago, per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle malattie neuromuscolari.