Da Sarezzo a Sanremo: tra i ballerini country di J-Ax due bresciani

Ha fatto il pulitore di metalli, ha lavorato in fonderia, è stato impiegato nel settore delle macchine utensili e si è dilettato come prestigiatore. Giuseppe «Pino» Piromalli, 63 anni tra un mese, con la moglie Elena Cottone, 60, da Sarezzo (ma per tanti anni di casa a Lumezzane), sono saliti sul palco dell’Ariston per accompagnare, con una coreografia country, J-Ax, in gara con la canzone «Italia Starter Pack».

Esperienze

Insieme a Isabella Ghinolfi ha fondato Italia Country Style, realtà riconosciuta dal Coni attraverso l’ente di promozione Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), dal quale il cantante milanese al secolo Alessandro Aleotti ha pescato per «colorare» il proprio brano.

Il corpo di ballo al completo

Dall’animazione delle feste, insomma, al più importante palco del Bel Paese, con tanto di viaggio in auto – marito e moglie l’uno accanto all’altra – dalla Valtrompia a Mentone, dove la Sony ha fatto base in albergo. «Che emozione – commenta Piromalli –. Siamo sulla sessantina, ma non li dimostriamo», tiene a precisare, nelle ore in cui porta un genere di ultra-nicchia al pubblico più ampio ed eterogeneo.

Insieme a Piromalli e Cottone (lei è di origine siciliana) ci sono altri sei danzatori. Da Reggio Emilia Isabella Ghinolfi ed Elisa Salvimo. Da Genova Matteo Massarino, Ambra Sanpellegrini, Gianpaolo Conti e Manuela Romagnoli.