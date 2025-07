Sarah Toscano al Franciacorta Village: «Con Amici ho acquisito sicurezza»

Con l’energia travolgente di Sarah Toscano cala il sipario sulle Summer Nights del Franciacorta Village. Dopo J-Ax e Francesca Michielin, è toccato alla vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, fresca di debutto a Sanremo 2025, chiudere in bellezza la rassegna estiva del villaggio dello shopping. Un live carico di ritmo e passione, aperto da Taki e chiuso sulle note delle sue hit più amate, da Sexy magica (chiesta a gran voce dai fan) ad Amarcord, passando per Perfect e Tacchi (fra le dita), che ha acceso i circa 1.500 giovanissimi accorsi per applaudirla.

Sul palco

Sul palco, tra una canzone e l’altra per la rassegna «Parole e Musica», Sarah si è raccontata con la spontaneità che l’ha resa popolare. «Da piccola ero una tennista e suonavo il piano. Vengo da una famiglia che ha sempre amato sia la musica che lo sport. Ero una brava figlia, disciplinata. Il tennis resta la mia passione più grande. A Sinner scrivo spesso… ma non risponde», scherza.

La passione per la musica è nata prestissimo: «Ho iniziato a suonare il pianoforte a quattro anni. Ma è ad Amici che ho capito davvero di voler fare davvero questo nella vita. Pensavo di venir eliminata dopo pochi giorni, invece quando sono uscita, leggendo i messaggi e vedendo l’affetto della gente, ho capito che qualcosa di buono potevo farlo davvero».

Sanremo

Il talent show le ha lasciato molto più di una vittoria: «Mi ha dato consapevolezza. Sono cambiata, mi sono conosciuta meglio. Non ho ancora il 100% di sicurezza, ma sto crescendo giorno dopo giorno». E poi è arrivato Sanremo. «Ero molto preoccupata, è un palco enorme e avevo paura di esserne travolta. Invece sono riuscita a gestire l’ansia. Non sono soddisfatta al 100%, ma poteva andare molto peggio. Sono contentissima. Tornarci? Magari, ma non il prossimo anno».

Per rilassarsi prima dei concerti ha un piccolo rituale: «Metto il profumo. Mi aiuta a gestire la tensione». Intanto la diciannovenne guarda avanti: «Prima dei live di ottobre potrebbe arrivare qualcosa di nuovo – anticipa –, Nel frattempo, sul palco ho già introdotto una novità importante, il corpo di ballo. Sono bravissimi, mi danno sicurezza. Mi fanno sentire più forte».