Santa Maria del Carmine: sabato il concerto nel nome di Paolo VI

Cento musicisti per un Papa. Accadrà nel concerto «Incantiamo il Mondo», promosso dall’associazione Grande Brescia - con il sostegno di Bugatti Fonderie Artistiche, Isg e New Line - in occasione del decimo anniversario della santificazione di Papa Paolo VI e in programma sabato 31 agosto alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Carmine.

Le origini del concerto

Franco Ferrari, presidente dell’associazione, ieri ha spiegato così le origini dell’iniziativa: «Ci siamo resi conto che, tra le nuove generazioni, pochi conoscono la figura di Paolo VI e l’eccezionalità forse irripetibile di un Papa bresciano. Con questo concerto, e con altre iniziative che intendiamo programmare, vogliamo riportare all’attenzione di tutti Giovanni Battista Montini e i suoi insegnamenti – in particolare quelli contenuti nell’enciclica “Populorum Progressio” – ancora attualissimi».

Il coro e l’orchestra

La serata vedrà protagonisti il coro e l’orchestra Intermezzo Cantabile di Bucarest diretta da Erica Damoc, e il Brixia Camera Chorus e l’orchestra Santa Cecilia di Gambara guidati da Francesco Andreoli, che ha presentato il programma musicale.

Brixia Camera Chorus e Orchestra Santa Cecilia con il maestro Andreoli

«Il progetto nasce come una sorta di gemellaggio tra Italia e Romania. Nella prima parte si esibiranno le formazioni italiane, con il soprano Federica Cassetti nel ruolo di solista, e l’esecuzione di alcune mie pagine sacre e della Missa Brevis di Jacob De Haan. Nella seconda parte l’orchestra e il coro rumeno eseguiranno pagine sacre tradizionali e alcuni brani tratti dal folclore rumeno – solista il tenore Giorgio Martin – mentre nel finale tutti i musicisti insieme eseguiranno il mio “Padre Nostro” e “E nel profondo del cuore”, il mio inno dedicato a Papa Paolo VI, eseguito alcuni anni fa a Roma per la celebrazione della santificazione alla presenza di Papa Francesco».

Andreoli ha aggiunto: «Speriamo che questo concerto non sia un evento isolato, ma che si possa stabilire una tradizione, dedicando ogni anno una serata musicale a Giovanni Battista Montini».

I dettagli

Introdurrà la serata l’attore Sergio Isonni, mentre don Fabio Corazzina terrà un intervento dedicato alla figura del pontefice bresciano.

Il concerto è ad ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando al 3534674039. Per ulteriori informazioni inviare una mail a: associazionegrandebrescia@gmail.com.