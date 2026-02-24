Sanremo, l’ordine degli artisti in gara: Renga penultimo in scaletta
La prima artista a esibirsi sarà Ditonellapiaga, gli ultimi ad uscire Lda e Aka7: la serata dovrebbe terminare attorno all’1.20
Francesco Renga - © www.giornaledibrescia.it
Francesco Renga uscirà per penultimo nella scaletta dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Il bresciano è pronto a debuttare sul palco dell’Ariston con il brano «Il meglio di me». La serata dovrebbe terminare all’1.20.
Questo l'ordine di uscita dei cantanti:
- Ditonellapiaga
- Michele Bravi
- Sayf
- Mara Sattei
- Dargen D'Amico
- Arisa
- Luché
- Tommaso Paradiso
- Elettra Lamborghini
- Patty Pravo
- Samurai Jay
- Raf
- J-Ax
- Fulminacci
- Levante
- Fedez & Masini
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Nayt
- Malika Ayane
- Eddie Brock
- Sal Da Vinci
- Enrico Nigiotti
- Tredici Pietro
- Bambole di Pezza
- Chiello
- Maria Antonietta e Colombre
- Leo Gassmann
- Francesco Renga
- Lda e Aka 7
