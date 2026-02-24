Giornale di Brescia
Musica

Sanremo, l’ordine degli artisti in gara: Renga penultimo in scaletta

La prima artista a esibirsi sarà Ditonellapiaga, gli ultimi ad uscire Lda e Aka7: la serata dovrebbe terminare attorno all’1.20
Francesco Renga - © www.giornaledibrescia.it
Francesco Renga uscirà per penultimo nella scaletta dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Il bresciano è pronto a debuttare sul palco dell’Ariston con il brano «Il meglio di me». La serata dovrebbe terminare all’1.20. 

Questo l'ordine di uscita dei cantanti:

  • Ditonellapiaga
  • Michele Bravi
  • Sayf
  • Mara Sattei
  • Dargen D'Amico
  • Arisa
  • Luché
  • Tommaso Paradiso
  • Elettra Lamborghini
  • Patty Pravo
  • Samurai Jay
  • Raf
  • J-Ax
  • Fulminacci
  • Levante
  • Fedez & Masini
  • Ermal Meta
  • Serena Brancale
  • Nayt
  • Malika Ayane
  • Eddie Brock
  • Sal Da Vinci
  • Enrico Nigiotti
  • Tredici Pietro
  • Bambole di Pezza
  • Chiello
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Leo Gassmann
  • Francesco Renga
  • Lda e Aka 7

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Francesco RengaFestival di Sanremo 2026Sanremo
