Sanremo, Maria Antonietta: «La chiusura del Lio Bar, piccola tragedia»

Aveva suonato anni fa al Lio Bar come Maria Antonietta e con la shoe-gaze band Young Wrists. In questo Festival di Sanremo è stata in gara con Colombre con il brano «La felicità e basta».

Anche lei «sulle rotaie»

Come Tommaso Paradiso, ricorda con nostalgia il «locale sulle rotaie» di via Togni. «Abbiamo fatto concerti, canzoni, dischi e concerti in posti come il Lio – afferma –. È un tema molto sensibile per me. Era un posto reale. Aveva un’anima e faceva comunità. Ogni volta che chiude un luogo così è una piccola tragedia. Il Lio Bar permetteva alla musica di esistere».