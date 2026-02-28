Sanremo, Maria Antonietta: «La chiusura del Lio Bar, piccola tragedia»
Come Tommaso Paradiso, aveva suonato nel locale sulle rotaie agli esordi, anche con la shoe-gaze band Young Wrists
Maria Antonietta e Colombre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Aveva suonato anni fa al Lio Bar come Maria Antonietta e con la shoe-gaze band Young Wrists. In questo Festival di Sanremo è stata in gara con Colombre con il brano «La felicità e basta».
Anche lei «sulle rotaie»
Come Tommaso Paradiso, ricorda con nostalgia il «locale sulle rotaie» di via Togni. «Abbiamo fatto concerti, canzoni, dischi e concerti in posti come il Lio – afferma –. È un tema molto sensibile per me. Era un posto reale. Aveva un’anima e faceva comunità. Ogni volta che chiude un luogo così è una piccola tragedia. Il Lio Bar permetteva alla musica di esistere».
