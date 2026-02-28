Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo, Ditonellapiaga vince la serata dei duetti con TonyPitony

Daniele Ardenghi
La cover interpretata dai due cantanti era «The lady is a tramp»: secondo Sayf e terza Arisa
Ditonellapiaga con TonyPitony - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Ditonellapiaga con TonyPitony - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Vince la serata dei duetti e delle cover Xxx, che ha proposto Xxx esibendosi con Xxx. Si tratta del primo verdetto del Festival di Sanremo 2026. Anzi, del secondo, dato che giovedì era arrivato il successo di Nicolò Filippucci, trionfatore della Final Four delle Nuove Proposte con il brano «Laguna».
Nella notte tra sabato e domenica verrà invece proclamato il vincitore della rassegna, al termine di una serata in cui torneranno sul palco tutti e trenta gli artisti con il brano che portano in gara.

La classifica

Prima di proclamare la coppia vincitrice, i conduttori hanno danno anche la classifica delle esibizioni di questa sera:

1 Ditonellapiaga con Tony Pitony

2 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

3 Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma

4 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena

5 Tredici Pietro e Galeffi

6 Sal Da Vinci e Michele Zarrillo

7 Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo

8 Nayt e Joan Thiele

9 Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

10 Luché e Gianluca Grignani

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Serata duetti e cover
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario