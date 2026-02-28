Sanremo, Ditonellapiaga vince la serata dei duetti con TonyPitony
Vince la serata dei duetti e delle cover Xxx, che ha proposto Xxx esibendosi con Xxx. Si tratta del primo verdetto del Festival di Sanremo 2026. Anzi, del secondo, dato che giovedì era arrivato il successo di Nicolò Filippucci, trionfatore della Final Four delle Nuove Proposte con il brano «Laguna».
Nella notte tra sabato e domenica verrà invece proclamato il vincitore della rassegna, al termine di una serata in cui torneranno sul palco tutti e trenta gli artisti con il brano che portano in gara.
La classifica
Prima di proclamare la coppia vincitrice, i conduttori hanno danno anche la classifica delle esibizioni di questa sera:
1 Ditonellapiaga con Tony Pitony
2 Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
3 Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma
4 Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
5 Tredici Pietro e Galeffi
6 Sal Da Vinci e Michele Zarrillo
7 Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo
8 Nayt e Joan Thiele
9 Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
10 Luché e Gianluca Grignani
