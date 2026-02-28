Sanremo 2026, verso l’ultima serata in cui verrà decretato il vincitore

Tempo di conferenza stampa d’introduzione dell’ultima serata del settantaseiesimo Festival di Sanremo, dopo quella dei duetti e delle cover vinta da Ditonellapiaga e Tony Pitony.

«Divertiamoci e godiamoci questa ultima serata. Sono davvero curioso di sapere chi vincerà - afferma il conduttore e direttore artistico Carlo Conti – . Consapevoli che siamo qui a fare musica, senza dimenticare che nel mondo accadono cose terribili».E per il Futuro del Festival? «Vorrei potesse essere una donna, o un giovane».

Per quanto riguarda la serata, il cui super-ospite sarà Andrea Bocelli – ci sarà l’intervento di Nino Frassica, co-conduttore insieme a Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice tv.

La serata e i temi

I trenta campioni verranno votati dalle tre giurie. Uscirà una cinquina di artisti, a loro volta votati da tutte le giurie (sala stampa, radio e televoto). Verrà quindi decretato il vincitore. Verranno consegnati i vari premi della critica. Sul Suzuki Stage si esibiranno i Pooh. Max Pezzali dalla Costa Toscana.

Si parlerà di violenza di genere con l’intervento del padre di Giulia Cecchettin.