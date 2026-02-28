Giornale di Brescia
Musica

Sanremo 2026, verso l’ultima serata in cui verrà decretato il vincitore

Andrea Bocelli ospite. Si parlerà di violenza sulle donne con il padre di Giulia Cecchettin. Conti: «Per il futuro una donna o un giovane»
Carlo Conti presenta la serata finale del 76esimo Festival di Sanremo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Carlo Conti presenta la serata finale del 76esimo Festival di Sanremo - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Tempo di conferenza stampa d’introduzione dell’ultima serata del settantaseiesimo Festival di Sanremo, dopo quella dei duetti e delle cover vinta da Ditonellapiaga e Tony Pitony.

«Divertiamoci e godiamoci questa ultima serata. Sono davvero curioso di sapere chi vincerà - afferma il conduttore e direttore artistico Carlo Conti – . Consapevoli  che siamo qui a fare musica, senza dimenticare che nel mondo accadono cose terribili».E per il Futuro del Festival? «Vorrei potesse essere una donna, o un giovane».

Per quanto  riguarda la serata, il  cui super-ospite sarà Andrea Bocelli – ci sarà l’intervento di Nino Frassica, co-conduttore insieme a Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice tv.

La serata e i temi

I trenta campioni verranno votati dalle tre giurie. Uscirà una cinquina di artisti, a loro volta votati da tutte le giurie (sala stampa, radio e televoto). Verrà quindi decretato il vincitore. Verranno consegnati i vari premi della critica. Sul Suzuki Stage si esibiranno i Pooh. Max Pezzali dalla Costa Toscana. 

Si parlerà di violenza di genere con l’intervento del padre di Giulia Cecchettin

