Sanremo 2026, Nayt: «Joan Thiele? Artista unica»

La sua «Prima che» era nella Top 5 della seconda serata del Festival ed è terza a livello di streaming su Spotify tra i brani di Sanremo più ascoltati. Torna sul palco oggi, nella serata dedicata ai duetti e alle cover, insieme alla desenzanese Joan Thiele. Proporranno un brano complesso, del 1966, di un gigante: «La canzone dell’amore perduto» di Fabrizio De André.

Leggi anche Sanremo 2026, la classifica Top 5 dopo la seconda serata

Con la bresciana

William Mezzanotte, in arte Nayt, ha iniziato alla grande il Festival di Sanremo. Si gode il successo con maturità, rifuggendo dai facili entusiasmi. E parla della collega bresciana con cui canterà oggi. «La stimo molto come artista – afferma –. Ha una fortissima identità. Ciò che fa lei, al momento, nel panorama italiano è unico. Non è solo questione di identità musicale. È una questione di poetica e di stille. Ho pensato subito a lei. Per la canzone da scegliere ho fatto molta ricerca. Sono arrivato a De André. Trovo che questo brano sia nelle mie possibilità vocali».

Nayt allarga il discorso alla scena musicale attuale e a come la vive, al di là del successo che sta riscontrando. «Non bisogna per forza rincorrere le logiche di mercato - sottolinea -. Si può lavorare su un percorso di identità, incentrato sul proprio immaginario. Sono convinto che la mia proposta sia interessante. Qualcuno può capirla, altri possono capirla meno. Ma per un artista è normale».