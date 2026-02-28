Sanremo 2026, le pagelle della finale in tempo reale

Scavallata la serata delle cover e dei duetti – vinta da Ditonellapiaga con TonyPitony – è già arrivata l’ora della finale del Festival di Sanremo: questa sera si conosceranno il vincitore o la vincitrice della settantaseiesima edizione della kermesse.

Il bresciano Francesco Renga si esibisce per primo con il suo brano «Il meglio di me»; l’ultimo a cantare sarà invece Eddie Brock, con «Avvoltoi». Come sempre, qui il commento della serata e delle esibizioni in tempo reale.

Francesco Renga, «Il meglio di me»

Tre serate a orari tra il tardo e l’improponibile, per l’ultima serata il bresciano ottiene l’onore di iniziare per primo. E di chiudere prima di tutti il proprio Festival, almeno in fatto di performance. Serio e concentrato, si concede una piccola passeggiata verso la platea. Altra buona performance.

Sanremo 2026, le foto della serata finale

Chiello, «Ti penso sempre»

La sua canzone e la chitarra (forse l’unica vera chitarra elettrica del Festival) sono i momenti migliori del Festival del giovane cantautore. Che non ha brillato in sala stampa e nella serata delle cover e dei duetti.

Raf, «Ora e per sempre»

Esibizione emozionata ed emozionante. Lo si sarebbe aspettato al Festival con una canzone più arrembante. Invece «Ora e per sempre» è sinfonica, e anche un po’ citazionistica, in alcuni passaggi melodici. Forse passerà un po’ così…

Bambole di Pezza, «Resta con me»

«Resta con me» resta un buon ritornello potente e pop. Potevano essere una quota più fuori dagli schemi, ma la canzone è sanremese, anche e soprattutto per la presenza massiccia dell’orchestra.

Sanremo 2026, le foto della serata finale

Leo Gassmann, «Naturale»

Brano non trascendentale tanto nelle soluzioni melodiche quanto nel testo, forse un po’ scontato. Si parla di cuori spaccati a metà, ma le orecchie restano intatte. Il cantante lancia un messaggio di pace, dopo l’esibizione.

Malika Ayane, «Animali notturni»

Funk elegante per uno dei brani migliori della rassegna. Riporta a una qualche discoteca degli Anni Settanta. e può farsi strada verso la bella stagione. Sia per sonorità, sia per temi.

Tommaso Paradiso «I romantici»

Mima un riscaldamento di boxe prima di salire sul palco. Ma è un romanticone, come, d’altra parte, l’ex Thegiornalisti canta sul palco. La ballad, considerati anche i co-autori, ha comunque del potenziale. Non abbastanza, probabilmente, per diventare un «new classic».

J-Ax, «Italia starter pack»

Altri due bresciani sul palco, nella coreografia country di Alessandro Aleotti. Sono i danzatori saretini

Giuseppe «Pino» Piromalli e la moglie Elena Cottone, protagonisti pure di un flash mob nel corso della giornata, nella cittadina rivierasca. Il brano può anche divertire, ma non graffia quasi mai.

Sanremo 2026, le foto della serata finale

Lda & Aka 7even, «Poesie clandestine»

La quota mediterranea nello scalettone di questo Festival, dopo cinque serate, finisce per diluirsi un po’ nella marea di canzoni. Riceve comunque applausi. Si è di certo sentito di peggio.

Serena Brancale, «Qui con me»

Tra le favorite per la vittoria finale, sa di giocarsi tanto nella serata che conclude il Festival. Classicheggiante ma, pare, in grado di arrivare anche alle nuove generazioni. Lei è senza dubbio intensa.

Patty Pravo, «Opera»

L’«Opera» d’arte è più forse la carriera di Nicoletta Strambelli che questa canzone, sulla quale non è certamente perfetta dal punto di vista dell’esecuzione. Diversa – proprio per storia personale – da tutti i cantanti in gara, ha senza dubbio permesso di agganciare una quota di pubblico più «over».

Sal Da Vinci, «Per sempre sì»

All’ingresso del cantante il pubblico dell’Ariston canta «Rossetto e caffè». Ma anche questo nuovo brano ha le caratteristiche della hit. Una delle poche di questo Festival. Per questa canzone… «per sempre sì». Con tanto di balletto con Mara Venier.