Giornale di Brescia
Musica

Sanremo 2026, Leali stasera premiato: «Grato al Festival per sempre»

Daniele Ardenghi
Le parole del bresciano dall’introduzione al libro «Volare. 1955/1975, i primi 20 anni di Sanremo in televisione»
Fausto Leali - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Fausto Leali - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Fausto Leali, veterano del palco dell’Ariston, torna stasera per ricevere uno speciale Premio alla carriera. Per l’ottantunenne sarà un momento speciale. Il recordman bresciano con 13 partecipazioni complessive ha vinto la rassegna nell’edizione 1989 con il brano «Ti lascerò» assieme ad Anna Oxa.

La gratitudine

Nell’introduzione al volume che accompagna la mostra alla Cavallerizza di Brescia inaugurata di recente «Volare. 1955/1975, i primi 20 anni di Sanremo in televisione» racconta il proprio legame con la rassegna rivierasca. 

«Sarò sempre grato al Festival di Sanremo – scrive il cantante di Nuvolento –. Per me ha significato tanto. Non tutto perché quando debuttai, ricordo che era il 1968, ero già reduce dal successo di “A chi”. Ma tanto, sì, perché era quello il palco più ambito».

Si legge ancora nell’introduzione: «Partecipai con “Deborah” e non vinsi, ma poco importa: un po’ perché entrai dalla porta principale duettando con Wilson Pickett, che accettò solo dover aver sentito il mio provino e quella è una soddisfazione che mi porto dietro da allora; un po’ perché vincere non è la cosa che conta di più al Teatro Ariston. Per esempio, nel 1987 non vinsi con “Io amo”». Tuttavia, «alla fine della stagione, il pezzo più gettonato fu proprio il mio che a Sanremo non aveva vinto, ma da Sanremo aveva spiccato il volo».

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Fausto LealiPremio alla carrieraSanremo

