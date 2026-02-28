Bianca Balti è tornata a Sanremo, e con lei il glamour vero

Una serata di pelle nera, di look un po’ meno impomatati, di omaggi alla cultura pop e di vero, sincero glamour: come sempre la puntata delle cover e dei duetti regala qualche emozione in più anche dal punto di vista di stile e abiti.

Non parleremo di Laura Pausini in Balenciaga. Meglio iniziare dalla prima uscita davvero emozionante: quella di Bianca Balti, che è tornata dopo un anno sullo stesso palco per riportare la moda vera fatta di gusto, bellezza e azzardo (come ha fatto Achille Lauro con la musica mercoledì: lacrimuccia per Sanremo 2025, con questi due). La prima scalinata l’ha scesa con uno scialle-spugnetta e un delizioso slip dress di Alessandro Michele per Valentino: balsamo per gli occhi. La sua serata è proseguita senza errori, creazione dopo creazione, dall’abito dorato a portafoglio al tubino lungo verde salvia con lunghi guanti da diva (qual è). Sempre con gioielli Bvlgari. «Sono innamorata di Alessandro, il mio stilista», ha detto. Anche noi.

Dopo di lei, qualche punto lo hanno guadagnato Levante e Gaia, che hanno avuto il loro momento Britney-Madonna. Levante, in Armani, ricordava tantissimo Alessia Merz. Tra il bacio saffico alla t.A.T.u. e questo look, un bel salto nei Duemila.

Levante e Gaia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il percorso di Mara Sattei alla quarta serata è chiaro: ha scelto gli abiti Vivienne Westwood più perbenino per creare una narrazione old-cinema con il tocco punk della stilista londinese, che ha però spento con lo styling e gli accessori, troppo, troppo vecchia Hollywood.

Troppo vecchia Hollywood e poco centrata anche Malika Ayane, che in coppia con Claudio Santamaria ha scelto un abito da uomo di Giorgio Armani: la reference è quasi certamente Anna Oxa a Sanremo nel 1978 (lo dice il guanto, tra le altre cose), ma il paragone non regge. Meglio, molto meglio il tentativo vintage di Ditonellapiaga e TonyPitony, credibili e leggeri.

Sanremo, la serata dei duetti e delle cover

E poi, a mezzanotte e cinquanta, arriva Joan Thiele, che lo scorso anno aveva portato Chanel a Sanremo (era la prima volta che la maison vestiva un concorrente). Elegante, elfica, tra il bonton e il vampiresco. Con il diadema che porta in fronte dallo scorso tour.