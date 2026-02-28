Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Bianca Balti è tornata a Sanremo, e con lei il glamour vero

Sara Polotti
C’è voluta la modella per alzare i toni fashion di questo festival, in una serata cover fatta di look meno impomatati del solito
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Una serata di pelle nera, di look un po’ meno impomatati, di omaggi alla cultura pop e di vero, sincero glamour: come sempre la puntata delle cover e dei duetti regala qualche emozione in più anche dal punto di vista di stile e abiti.

Non parleremo di Laura Pausini in Balenciaga. Meglio iniziare dalla prima uscita davvero emozionante: quella di Bianca Balti, che è tornata dopo un anno sullo stesso palco per riportare la moda vera fatta di gusto, bellezza e azzardo (come ha fatto Achille Lauro con la musica mercoledì:lacrimuccia per Sanremo 2025, con questi due). La prima scalinata l’ha scesa con uno scialle-spugnetta e un delizioso slip dress di Alessandro Michele per Valentino:balsamo per gli occhi. La sua serata è proseguita senza errori, creazione dopo creazione, dall’abito dorato a portafoglio al tubino lungo verde salvia con lunghi guanti da diva (qual è).Sempre con gioielli Bvlgari. «Sono innamorata di Alessandro, il mio stilista», ha detto. Anche noi.

Dopo di lei, qualche punto lo hanno guadagnato Levante e Gaia, che hanno avuto il loro momento Britney-Madonna. Levante, in Armani, ricordava tantissimo Alessia Merz. Tra il bacio saffico alla t.A.T.u. e questo look, un bel salto nei Duemila.

Levante e Gaia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Levante e Gaia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il percorso di Mara Sattei alla quarta serata è chiaro:ha scelto gli abiti Vivienne Westwood più perbenino per creare una narrazione old-cinema con il tocco punk della stilista londinese, che ha però spento con lo styling e gli accessori, troppo, troppo vecchia Hollywood.

Troppo vecchia Hollywood e poco centrata anche Malika Ayane, che in coppia con Claudio Santamaria ha scelto un abito da uomo di Giorgio Armani:la reference è quasi certamente Anna Oxa a Sanremo nel 1978 (lo dice il guanto, tra le altre cose), ma il paragone non regge. Meglio, molto meglio il tentativo vintage di Ditonellapiaga e TonyPitony, credibili e leggeri.

Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
Sanremo, la serata dei duetti e delle cover

E poi, a mezzanotte e cinquanta, arriva Joan Thiele, che lo scorso anno aveva portato Chanel a Sanremo (era la prima volta che la maison vestiva un concorrente). Elegante, elfica, tra il bonton e il vampiresco. Con il diadema che porta in fronte dallo scorso tour.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Bianca Baltimoda
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario