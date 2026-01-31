Sanremo 2026, i duetti: Renga con Giusy Ferreri, e torna Joan Thiele

Sanremo 76, serata dei duetti, venerdì 27 febbraio. Brescia raddoppia. Francesco Renga, in gara, si esibirà con Giusy Ferreri sul brano «Ragazzo solo, ragazza sola», brano di David Bowie, eseguito in italiano su testo di Mogol (uscì nel febbraio 1970). Si tratta della cover di «Space Oddity», ma con un testo molto diverso.

Il raddoppio arriva con Joan Thiele, cantautrice bresciana che sarà sul palco con Nayt sulle note di «La canzone dell’amore perduto», brano di Dé André. Più classico e improntato su forti vocalità il primo «duo», potenzialmente curiosa e interessante (sarà da vedere come verrà riletto Faber) la seconda accoppiata.

«Sarà una serata cover piena di sorprese – promette Carlo Conti –. È molto bello – spiega il direttore artistico – perché gli artisti hanno scelto duetti un po’ fuori dalla norma, compagni di viaggio fuori dai soliti schemi. Sarà una serata variegata, tutta da scoprire, ci emozionerà, ci farà ballare tanto e ci stupirà in qualche modo». Sul palco anche il primo ballerino della Scala Timofej

Andrijashenko. «È la prima volta – sottolinea il direttore artistico e conduttore –. Gli artisti sono andati a cercare qualcosa che uscisse dal consueto, per regalarci una serata di grande varietà e spettacolo. E comunque, come diceva il grande Corrado, e non finisce mica qui: avremo ancora tante belle novità».

La scelta di Renga

Una scelta «di classe», ma anche un omaggio, a dieci anni dalla scomparsa dell’autore. A spiegare la scelta del brano «Ragazzo solo, ragazza sola» è lo stesso Francesco Renga. «Ho un fratello più grande che, fin da bambino, mi faceva ascoltare la musica degli anni Settanta e, tra tutti, David Bowie è l’artista che ha lasciato dentro di me tracce indelebili – afferma Renga –. È sicuramente lui ad avermi instillato la passione per il canto. Ricordo ancora la meraviglia provata quando, per la prima volta, ascoltai la sua voce cantare in italiano questa versione di “Space Oddity”, scritta per lui dal grande Mogol. Cantarla a Sanremo è un sogno che si avvera e la voce di Giusy, insieme alla mia, sono certo, sarà una bellissima sorpresa».

Giusy Ferreri e Francesco Renga in studio

«Ho accolto con grandissima gioia l’invito di Francesco – aggiunge la stessa Ferreri –, con il quale ho sempre desiderato avere occasione di cantare. Sarà un’interpretazione di grande responsabilità e rispetto, sulle note ipnotiche e sognanti del Duca Bianco e con il testo romantico e malinconico riscritto dal grande paroliere Mogol».

Tutti i duetti

Di seguito, l’elenco degli artisti e delle canzoni della serata delle cover. Da sempre una delle maggiormente viste e commentate (al termine viene assegnato un premio a parte), ma anche tra le più rischiose, per ragioni banalmente tecniche: poco tempo per provare, palco dell’Ariston che ospita il doppio o più degli artisti, problemi tecnici in agguato, imprevisti che sono quasi la regola (chi ricorda il duetto Grignani-Arisa di qualche anno fa?).