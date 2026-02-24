A Sanremo oggi per Renga esercizi vocali, cachemire tattico e attesa

«Stamattina ci siamo svegliati con il sole. Jolanda era in camera con me e abbiamo fatto alcuni esercizi vocali di preparazione, in vista della mia esibizione». A Sanremo, c’è da dire, in questi giorni il sole gioca a nascondino. I colpi di freddo sono all’ordine del giorno (e della sera). «Lei ha avuto un piccolo abbassamento di voce e il papà è arrivato in sostegno», racconta il cantante, stasera penultimo nella scaletta della serata in cui debuttato il sessantasettesimo Festival di Sanremo.

«Poi, la routine mattutina, tra interviste, servizi e chi più ne ha più ne metta – prosegue –. A pranzo? Un pesciolino leggero (ormai, che ve lo dico a fare?) – sorride il cantante –. La giornata si è rannuvolata, ma mi sono protetto tutto il tempo con il mio cachemire bianco».

Oggi bianco, ieri nero

La sera precedente, anche il cinquantasettenne era stato tra i protagonisti della sfilata davanti all’Ariston, cui si era presentato in look «total black» Canali, scelto dallo stylist Michele Potenza. Lunedì sera ancora un giro a qualche festa. «Sempre circondato dal mio entourage al femminile», racconta. In questa occasione davvero solo «in rosa», perché «il mio manager Raffaele Checchia era davvero troppo stanco, e a un certo punto è andato in albergo».