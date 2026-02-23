Sanremo, nella competizione fashion per ora vince il nero

È la settimana di Sanremo. Ed è la settimana della moda di Milano. Non capita mai che le due si sovrappongano. «Per fortuna», dicono gli addetti ai lavori. Perché il Festival della Canzone Italiana e la moda non sono due compartimenti stagni. Sono due vasi comunicanti. E lo spicchio centrale del diagramma di Venn che li rappresenta è pieno di nomi in comune. I professionisti della moda quest’anno dovrebbero dunque essere ubiqui, ma la verità è che molti stylist e molti giornalisti di settore non saranno in Riviera. E che buona parte del mondo della moda - grande appassionato di festival - non avrà la forza di guardare con la solita attenzione il palco dell’Ariston. Tant’è. I look sono pronti e il primo risultato si è visto in quello che, ormai da qualche anno, è l’assaggio di stile: la sfilata del lunedì sera, davanti all’Ariston.

Renga

Sanremo 2026, la sfilata dei 30 big

Partiamo subito dall’unico bresciano in gara, che ha cambiato stile (e stilista) rispetto agli ultimi anni. Francesco Renga questo febbraio terrà nell’armadio gli abiti doppiopetto tono su tono di Maurizio Miri. In questi giorni si è fatto vedere con lunghe giacche di pelle e mise lontane dal gusto generazione X che lo ha sempre rappresentato, ma sul carpet ha mantenuto la sua cifra, con un giubbotto di pelle corto e classico di taglio rock-borghese. Tutto in nero, in abiti Canali, il suo look è firmato - come tutti quelli che porterà sul palco e fuori dal palco - dallo stylist Michele Potenza. Elegante, ma non impostato: ecco cosa ci attende.

Sul tappeto verde c’è però anche un’altra firma bresciana, ed è quella di Caterina Michi, stylist che si è occupata dei look di Enrico Nigiotti, che per la sfilata ha scelto una maglia a righe e un morbido layering semplici e rassicuranti, sinceri e puliti come il cantante. Il brand scelto è Barena: veneziano, ha creato i look di Nigiotti appositamente per il festival.

Sanremo 2026, la sfilata dei 30 big

Gli altri

Ma parliamo anche degli altri. Non tutti: sono trenta, sono tanti. Tra i prevedibilmente ben vestiti c’è Levante – semplicissima con dolcevita, collier e collant colorato – insieme ad Arisa, all’ottava partecipazione, qui sul tappeto in bianco totale (come le Bambole di Pezza, che al contrario della veterana del festival vogliono ribadire di essere la quota ribelle e punk rock).

Malika Ayane piuttosto anonima (ma vestirà abiti Jil Sander: staremo a vedere). Mara Sattei è in Vivienne Westwood, ma qui era troppo coperta per capire il look. Michele Bravi gotico gangster, J-Ax gotico cowboy. Ditonellapiaga è Crudelia De Mon. Come sempre c’è moltissimo nero. Anche per l’insospettabile Elettra Lamborghini, hollywoodiana.

Maria Antonietta e Colombre - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Per fortuna c’è Dargen D’Amico, in beige over e Vibram FiveFingers (le ballerine con le dita dei piedi). Per fortuna c’è Patty Pravo, che, quantomeno, osa con veletta e fiammate sul cappotto. E per fortuna ci sono Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita e sul palco dell’Ariston che ha già detto che non farà pendant e che si vestirà con pezzi d’archivio. La pelliccetta animalier e lo stivale olografico promettono grandi cose.