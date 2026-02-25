Giornale di Brescia
Abbonati
MusicaAltri sport

Sanremo 2026, il bresciano Ravelli: «Per le Paralimpiadi grande vetrina»

Daniele Ardenghi
Il trentaquattrenne di Darfo stasera sul palco dell’Ariston, testimonial con lo sciatore ipovedente Bertagnolli
Ravelli e Bertagnoli esultano dopo una gara
Ravelli e Bertagnoli esultano dopo una gara
AA

Dagli allenamenti in Trentino, la mattina, passando per un rapido pranzo all’Elnos, per poi fare rotta verso la Riviera. Sul palco dell’Ariston, nella seconda serata del settantaseiesimo Festival di Sanremo, ci sarà anche il camuno Andrea Ravelli. Trentaquattrenne di Darfo, dal 2019 è guida dello sciatore paralimpico ipovedente trentino Giacomo Bertagnolli, 27 anni.

Insieme saranno chiamati a parlare delle Paralimpiadi di Milano Cortina (dal 6 al 15 marzo). Il Cip, Comitato italiano paralimpico, ha puntato su di loro anche perché si tratta di un duo di punta nel panorama italiano, con tante Coppe del Mondo e Mondiali nel palmares.

Impegni

Ravelli e Bertagnoli dormiranno poi a Sanremo dopo la serata, poi ripartiranno verso gli allenamenti. Il programma delle gare? Fittissimo: il 7 marzo la discesa libera, il 9 il superG, il 10 la supercombinata, il 13 il gigante e il 15 lo speciale.

Le parole

«Ascolto musica, ma tutta la mia vita è dedicata allo sci – racconta Ravelli –. In questo momento è fondamentale che le Paralimpiadi trovino una ribalta nazionale e internazionale così importante come il Festival di Sanremo. Siamo felici di esserne parte, anche se sta accadendo tutto velocemente e forse non avremo nemmeno il tempo  emotivo di godercela». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Paralimpiadi Milano CortinaAndrea RavelliSanremo
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario