Nella stanza di Hån: note dark e pop nel nuovo album della bresciana

Dall’inglese all’italiano: è un cambio drastico quello che venerdì accompagna l’uscita del nuovo album «Fuori dalla stanza» di Hån. Originaria di Desenzano ma attiva anche a Milano, la cantautrice – al secolo la 28enne Giulia Fontana – per il suo primo ep distribuito da Planeta non muta l’inclinazione onirica – da paesaggi nordici – dei precedenti lavori, evidente nella scelta del nome d’arte.

La tracklist

Ma nei cinque brani di cui è composta la tracklist (dove ai già pubblicati «Danni», «Lontano» e «Labirinto» si aggiungono gli inediti «Fulmini» e «Fare finta») ne varia la declinazione per abbracciare la lingua madre.

Il tutto suona comunque sempre intimo, mentre l’autrice affronta temi quali la perdita e la crescita, catapultando l’ascoltatore in una stanza, appunto (dei pensieri... e non solo): «Nel disco ho voluto ricreare un immaginario nel quale sono una bambina che gioca, racconta e scrive storie ricreando la realtà esterna dentro la sua camera, fino a quando qualcosa da fuori ne infrange il mondo interiore» spiega.

Uno stile minimale

E qui la dimensione minimal – curata dalla produzione di Marco Giudici, Okgiorgio e Nvcnt – prende il sopravvento: il suono analogico originale viene strapazzato in sala di registrazione per dar vita a qualcosa di più “grezzo” e digitale. Il risultato? Un pop etereo e melodie dark-sperimentali su cui si adagia la voce accomodante di Giulia, che ha vibrato di recente in palcoscenici internazionali (Primavera Sound, Eurosonic, Nooderslag, Waves Vienna) e al Diluvio Festival di Ome a luglio. Chissà che l’uso dell’italiano non la porti alla ribalta in patria e, in particolare, nella nostra provincia.