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Musica in lutto: è morto Francesco Guccini

Il cantautore si è spento nella sua casa di Pavana a 86 anni: a darne notizia la famiglia
Francesco Guccini
Francesco Guccini

Francesco Guccini è morto questa mattina nella sua casa di Pavana. Aveva 86 anni. A darne notizia è stata la famiglia, spiegando che il cantautore si è spento circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari.

«Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata», si legge nella nota diffusa dalla famiglia, che ha chiesto di poter vivere questo momento di dolore «nella più stretta intimità». I familiari hanno inoltre ringraziato «tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto».

Per consentire alle tante persone che lo hanno amato di rendergli omaggio, è stata annunciata una cerimonia commemorativa che si terrà nel mese di settembre. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati successivamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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