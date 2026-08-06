Musica in lutto: è morto Francesco Guccini

Francesco Guccini è morto questa mattina nella sua casa di Pavana. Aveva 86 anni. A darne notizia è stata la famiglia, spiegando che il cantautore si è spento circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari.
«Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata», si legge nella nota diffusa dalla famiglia, che ha chiesto di poter vivere questo momento di dolore «nella più stretta intimità». I familiari hanno inoltre ringraziato «tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto».
Per consentire alle tante persone che lo hanno amato di rendergli omaggio, è stata annunciata una cerimonia commemorativa che si terrà nel mese di settembre. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati successivamente.