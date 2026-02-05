Mauro Pagani, un nuovo album per festeggiare gli 80 anni

Un nuovo contratto e, soprattutto, un nuovo disco per celebrare ulteriormente gli 80 anni. È decisamente un momento positivo per Mauro Pagani. L’artista clarense, che proprio oggi ha spento 80 candeline, è infatti pronto a tornare sul mercato con un nuovo album frutto dell’intesa firmata con la Bmg.

Il film

Ma facciamo un passo indietro: nel film di Cristiana Mainardi «Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco» – che sta vivendo una serie di anteprime per il pubblico prima dell’uscita ufficiale, prevista per il 16, 17 e 18 febbraio – ci sono immagini tratte da alcune sessioni di registrazione alle Officine Meccaniche con Pagani accompagnato da alcuni musicisti. Quindi era lecito sospettare che qualcosa fosse in ballo.

L’album

L’artista, dal canto suo, è rimasto piuttosto sul vago rispetto a quei contenuti, parlando di progetti non ancora definiti. Fino a quando, poche ore fa, si è avuta la conferma che ci si aspettava. Il prossimo 16 ottobre uscirà (solo in formato fisico, compreso il vinile) «Tutto è già qui», album che arriva a tredici anni da «Domani», suo ultimo disco di inediti (questo il link per preordinare il disco). Nel film sopracitato sono presenti ben tre nuovi brani firmati Pagani. Un succulento antipasto per un lavoro atteso da tanto, tantissimo tempo.