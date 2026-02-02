Accorato e sincero, Pagani raccontato dalla regista Cristiana Mainardi

Accorato, sincero. Pieno di passione e, ça va sans dire, di musica. «Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco» è il film che la regista Cristiana Mainardi ha dedicato all’artista clarense che giovedì 5 febbraio, compie 80 anni.

Prodotto da Lionello Cerri, da Lumière & Co.e Luce Cinecittà, con la collaborazione di Rai Documentari e distribuito da Fandango, ricostruisce con libertà cronologica e grande pathos la parabola artistica (costruita tutta sul sogno, come dice lo stesso Pagani) di un uomo tutt’altro che convenzionale.

Tra terra e mare, quotidianità tra le mura di casa e quel fantastico esperimento sonoro chiamato «Officine Meccaniche» (uno studio di registrazione che ha fatto epoca e che continua a essere un punto di riferimento) risultano preziose (e cariche di affetto) le testimonianze di alcuni compagni di avventura quali Manuel Agnelli, Arisa, Dori Ghezzi, Luciano Ligabue, Mahmood, Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi, Badara Seck, Ornella Vanoni (semplicemente divine le sue scene), oltre alla compagna di Pagani, Silvia Posa.

Le loro parole sono prova tangibile del rispetto che Pagani suscita anche negli artisti più giovani.

Non mancano gli aneddoti divertenti, dalle cambiali per il pagamento degli strumenti del suo primo complesso a quando a Sanremo arrivò... da lavapiatti, salvo poi entrare all’Ariston dalla porta principale. Una lavoro ricchissimo, da gustare tutto d’uno fiato.

Un capitolo a parte riguarda poi la malattia, che costrinse l’artista (dopo la perdita della memoria) a reimparare un sacco di cose. Senza mai scordare la sua essenza, essere un musicista.

L’antemprima

Dopo l’anteprima dal festival del cinema di Roma, l’appuntamento «ufficiale» con «Andando dove non so» è per il 16, 17 e 18 febbraio. Saranno altresì calendarizzate alcune anteprime per il pubblico, la prima delle quali è in programma mercoledì a Milano ad Anteo - Palazzo del cinema. Al termine della proiezione ci sarà un incontro, in live streaming, cui prenderanno parte la stessa Mainardi, Mauro Pagani e alcuni protagonisti del film.